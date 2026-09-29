IPO de Anthropic llega con tasas al 5% y compromisos de infraestructura por US$ 518.000 millones

Anthropic se prepara para protagonizar una de las mayores salidas a bolsa de la historia en un momento en que la demanda de inteligencia artificial sigue creciendo y los ingresos de la compañía se multiplican a gran velocidad.

Sin embargo, la compañía creadora de Claude también está quemando dinero, acumulando compromisos de infraestructura y tratando de justificar una valoración superior a US$ 2 billones justo cuando la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años supera el 5%.

Según un estudio de XTB, la publicación de los primeros datos del prospecto cambia el análisis: hasta ahora el mercado conocía las valoraciones de las rondas privadas y las cifras anualizadas de ingresos comunicadas por la compañía, pero ahora puede observar por primera vez la factura necesaria para sostener ese crecimiento.

Ingresos se multiplicaron por 12, pero las pérdidas también crecieron

Anthropic registró en 2025 ingresos cercanos a US$ 4.600 millones, doce veces más que el año anterior, un crecimiento que XTB califica de extraordinario para una compañía fundada apenas cinco años antes.

Sin embargo, sus gastos operativos ascendieron a US$ 12.650 millones y la pérdida operativa se amplió desde US$ 2.980 millones en 2024 hasta US$ 8.060 millones en 2025, lo que equivale a perder operativamente unos US$ 1,75 por cada dólar ingresado.

La cifra que el análisis anticipa que ocupará más titulares es la pérdida neta de casi US$ 42.000 millones, aunque advierte que hay que explicarla con cuidado.

Cerca de US$ 34.000 millones de ese monto corresponden a un cargo contable por el aumento del valor estimado de instrumentos financieros que podrían convertirse en acciones de Anthropic, no a efectivo gastado en servidores.

Una vez excluido ese efecto, la pérdida se acerca mucho más al resultado operativo de US$ 8.060 millones, que según el informe es la cifra realmente relevante para analizar el negocio.

Infraestructura absorbió 58% de los gastos operativos

Dentro de ese gasto operativo, Anthropic destinó US$ 7.330 millones a capacidad informática e infraestructura durante 2025, tres veces más que el año anterior, lo que representó cerca de 58% de todos sus gastos operativos.

El prospecto agrega que la compañía prevé compromisos por unos US$ 518.000 millones en servicios de nube, capacidad informática e infraestructura durante los próximos años, cifra que no implica un desembolso inmediato, pero que da cuenta de la magnitud de la apuesta.

A fines de 2025, Anthropic disponía de US$ 20.280 millones en efectivo, equivalentes e inversiones a corto plazo, monto que ha aumentado tras nuevas rondas de financiamiento.

La compañía captó US$ 30.000 millones en febrero de 2026 con una valoración de US$ 380.000 millones, y otros US$ 65.000 millones en mayo, que elevaron su valoración a US$ 965.000 millones.

Ahora buscaría duplicar esa cifra y salir a bolsa por sobre los US$ 2 billones, recaudando hasta US$ 100.000 millones, aunque todavía no hay precio, número de acciones, símbolo bursátil ni fecha confirmada, y la operación podría retrasarse desde octubre hasta después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

Sobre si se justifica esa valoración, XTB hace el ejercicio de compararla con distintas bases de ingresos. Con los US$ 4.600 millones de 2025, equivaldría a 435 veces ventas históricas.

Pero si se usa el ritmo anualizado que la compañía comunicó en mayo, superior a US$ 47.000 millones, o el de julio, cercano a US$ 65.000 millones, o una proyección de cierre de 2026 de hasta US$ 120.000 millones que manejan algunos inversionistas, el múltiplo baja a un rango de entre 16,7 y 31 veces, aún exigente, pero muy distinto de las 435 veces iniciales.

El informe advierte, sin embargo, que ese ritmo anualizado es frágil: casi una cuarta parte de los ingresos de 2025 provino de solo dos clientes, sin contratos de largo plazo garantizados.

El estudio agrega que la calidad de esos ingresos también depende de su origen, con un componente que involucra a Amazon y Google, que son a la vez inversionistas, proveedores de infraestructura y canales de distribución de Anthropic, lo que genera lo que el informe describe como un “cierto componente circular” entre el capital que reciben y los servicios que contratan entre sí.

El alza de tasas complica el panorama, según el análisis: la Reserva Federal realizó su primera subida desde 2023 y el bono a 10 años ronda 5%, lo que reduce el valor presente de los beneficios futuros y encarece el financiamiento de la infraestructura que Anthropic necesita.

Competencia con OpenAI, Google, Meta y xAI

El informe reconoce, en todo caso, que la compañía tiene ventajas, como la adopción de Claude entre programadores y grandes empresas, y su orientación a la seguridad como argumento comercial frente a sectores regulados.

Entre los riesgos adicionales, está la competencia con OpenAI, Google, Meta, xAI y laboratorios chinos con modelos más baratos, la guerra de precios que podría presionar los márgenes pese a que crezca el consumo, y la propia contradicción del prospecto.

Anthropic sostiene que la IA puede transformar la economía más que la industrialización o internet, pero también reconoce riesgos de sabotaje, fraude o manipulación de información en sus propios modelos, en momentos en que el Pentágono llegó a incluirla temporalmente en una lista negra, medida que un juez bloqueó en agosto.

El informe cierra comparando el caso con la salida a bolsa de SpaceX, que debutó en junio con una valoración cercana a US$ 1,77 billones, subió 19% el primer día y luego retrocedió parte de esa ganancia, como ejemplo de que un buen estreno bursátil no garantiza que la valoración sea sostenible en el tiempo.

Según el estudio, esa prueba llegará recién con los primeros resultados trimestrales de Anthropic como empresa pública.

De igual manera, Ignacio Mieres, head of research de XTB, afirmó: “Esto significa que Anthropic perdió operativamente alrededor de 1,75 dólares por cada dólar ingresado. Sus ventas crecen con enorme rapidez, pero todavía no se encuentra cerca de demostrar que pueda transformar ese crecimiento en beneficios sostenibles”.

“Una valoración de dos billones solo será defendible si los ingresos anualizados se convierten en ventas reales, los costos crecen mucho más despacio que el negocio y la empresa demuestra que puede conservar clientes sin depender permanentemente de financiación externa. Si esas tres condiciones no se cumplen, Anthropic podría convertirse en una compañía extraordinaria y, al mismo tiempo, en una inversión decepcionante”, sentenció.