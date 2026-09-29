Gremio de buses alerta por alza del diésel: “Será cada vez más difícil evitar que esta presión siga afectando el valor de los pasajes”

La Asociación Nacional de Buses Interurbanos, Internacionales e Industriales (ABI A.G.) manifestó su preocupación por el incremento del precio del diésel y advirtió sobre sus efectos en los costos de operación y la disponibilidad de servicios.

A través de una declaración, el gremio señaló que el alza del diésel a la fecha registra un incremento de 48%, dejando fuera los nuevos aumentos que se avecinan.

Ante este escenario, la asociación sostuvo que ha “debido reducir entre un 10% y un 12% su oferta de servicios, en un escenario marcado por una menor demanda y costos de operación considerablemente más altos”.

“Estas cifras reflejan el esfuerzo que ha realizado la industria por contener el impacto sobre las personas, pero también evidencian que existe un límite respecto de cuánto pueden seguir absorbiendo las empresas. Si el costo del combustible continúa aumentando, será cada vez más difícil evitar que esta presión siga afectando tanto el valor de los pasajes como la disponibilidad de servicios para los usuarios”, alertó el gremio.

En esa línea, la asociación explicó que cuando el precio del combustible aumenta al inicio o durante el trimestre, las empresas de transporte deben asumir un mayor costo hasta que se aplica el siguiente reajuste.

“En el caso de las últimas alzas, el costo del combustible que no ha podido ser traspasado a las tarifas representa aproximadamente entre un 20% y un 30% del costo total del trimestre”, expuso.

La asociación pidió evaluar diversas medidas para enfrentar el alza de los combustibles, entre ellas una rebaja transitoria del impuesto específico.

“Creemos necesario evaluar medidas extraordinarias mientras persista este escenario. Entre ellas, permitir que en los contratos con empresas públicas el componente asociado al combustible pueda reajustarse mensualmente, en lugar de esperar los actuales períodos semestrales; evaluar que las mayores variaciones programadas del precio del combustible puedan concentrarse hacia el cierre de los períodos de reajuste, reduciendo el desfase que deben absorber las empresas; y analizar una rebaja transitoria del impuesto específico a los combustibles, asociada al período en que se produzcan estas alzas extraordinarias”, detallaron.

Finalmente, el gremio remarcó que para cumplir su rol de movilizar diariamente a las personas requieren condiciones que “permitan que esta actividad sea sostenible en el tiempo”.