Diputadas del Partido Cristiano llevan a Irací Hassler a la Comisión de Ética: La acusan de “persecución y hostigamiento” a la ministra de la Mujer

Las diputadas del Partido Cristiano de Chile (PCC), Sara Concha y Francesca Muñoz, anunciaron este martes que presentaron un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados en contra de la parlamentaria Irací Hassler (PC), por una eventual conducta de “persecución y hostigamiento” hacia la ministra de la Mujer, Judith Marín.

El requerimiento surgió luego de una sesión en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del miércoles 23 de septiembre, en la que Marín participó en el marco de la discusión del proyecto que fortalece la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Tras la sesión, la diputada del PC acusó que la secretaria de Estado no respondió a las consultas de los parlamentarios ni entregó información sobre los oficios presentados a la cartera.

La ministra Judith Marín asistió a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, pero volvió a dejar nuestras preguntas sin respuesta. Ya parece ser su sello. Frente a la falta de propuestas del Gobierno, seguiremos impulsando leyes y defendiendo los derechos de las mujeres. pic.twitter.com/ECw2zSZ7ua — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) September 23, 2026

A raíz de ello, Concha sostuvo: “Los parlamentarios tenemos todas las herramientas, tanto constitucionales como reglamentarias, en el Congreso para llevar adelante una buena y adecuada labor fiscalizadora. Tenemos las instancias formales, como lo son las comisiones y otras más, que nos permiten pedir información al Ejecutivo a través de los distintos ministerios o sobre el uso de los recursos del Estado y el funcionamiento de este”.

En esa línea, señaló que al partido le parece “impresentable que una parlamentaria, queriendo generar contenido para sus redes sociales, tenga una actitud casi de persecución y hostigamiento hacia una ministra de Estado frente a una situación dada en la Comisión de Mujeres”.

Debido a esto, informaron que durante esta jornada recopilaron antecedentes del hecho para presentar el requerimiento ante la Comisión de Ética en contra de Hassler.

Asimismo, la parlamentaria puntualizó: “La situación de la semana pasada se dio básicamente porque en la comisión no tuvimos el espacio para que la ministra pudiese intervenir o responder a las preguntas, y finalmente termina casi en una persecución de pasillo, hostigando a la ministra para que pueda dar respuesta“.

“Creemos que las instancias formales existen y esto no nos da derecho a seguir a una ministra de Estado ni a generar contenido para nuestras redes sociales sin un sentido real de la labor fiscalizadora que tenemos los parlamentarios”, añadió.

Por su parte, la diputada Irací Hassler aseguró que el requerimiento es un “volador de luces para desviar la atención”, criticando que la ministra “sigue sin responder a las diputadas ni pronunciarse frente a las amenazas a los derechos de las mujeres”.

“En vez de intentar levantar polémicas falsas, pídanle que cumpla su deber ante el Congreso y ante las mujeres de Chile”, arremetió en X.