“La Espera”: FADOP lanza campaña para visibilizar a 500 niños en condiciones de ser adoptados en Chile

La Fundación Chilena para la Adopción (FADOP) lanzó su campaña “La Espera“, además de una colecta digital. Según la fundación, 500 niños ya están en condiciones legales para ser adoptados en el país.

El eslogan que acompaña a la campaña es: “Esperar que llegue el viernes o que alguien responda un mensaje puede parecernos interminable. Pero, ¿qué significa esperar cuando lo que está en juego es el lugar donde un niño crecerá?“, la cual invita a mirar a quienes pasan parte de su infancia mientras se determina su futuro familiar.

Según cifras de la organización, a junio de 2026 unos 17.000 niños y niñas se encuentran en cuidados alternativos en Chile; además, un 70% vive con familias de acogida y el 30% en residencias. De ese total, 500 están en condiciones legales para ser adoptados.

Para sostener el acompañamiento, la fundación realizará su colecta digital entre el 28 de diciembre y el 4 de octubre de 2026. Los aportes ayudarán a financiar su trabajo con niños, niñas y familias durante el proceso de adopción, acogimiento temporal y reunificación familiar.

“Muchas veces los niños crecen en el sistema en espera de una familia definitiva; necesitan cuidado, vínculos y personas presentes todos los días. Con esta colecta queremos invitar a la ciudadanía a apoyar el trabajo que permite acompañarlos a ellos y a sus familias durante ese proceso”, señaló Alejandra Ramírez, directora ejecutiva de FADOP.

Otra cara del desafío también incluye la perspectiva económica. Por ello, Roberto Pons, presidente del Directorio de FADOP, explicó que la atención integral de un niño o niña tiene un costo anual de $17 millones y que el aporte estatal cubre entre el 35% y el 40% de ese monto.

Por ello, las donaciones permiten contribuir al financiamiento del cuidado y del acompañamiento que requieren durante este proceso.

“La Espera” busca acercar a la ciudadanía a la adopción y al acogimiento, procesos necesarios de la niñez. Las familias de acogida brindan cuidado temporal a quienes no pueden permanecer con su familia de origen o están en proceso de reunificarse con ellas; por ello, la adopción permite constituir una familia permanente cuando corresponde.