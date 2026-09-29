Prohibición de Trump a las bebidas alcohólicas canadienses comienza a regir: ¿Qué efectos podría provocar?

(CNN) — La prohibición del presidente Donald Trump a las bebidas alcohólicas canadienses entró en vigor este martes, una medida sin precedentes que pone de relieve el deterioro de una de las relaciones comerciales más estrechas del mundo.

La prohibición, que afecta a bebidas alcohólicas canadienses por valor de US$ 800 millones importadas por Estados Unidos el año pasado, supone la última ofensiva en una guerra comercial de represalias recíprocas.

Sin embargo, los expertos afirman que es poco probable que la mayoría de los compradores estadounidenses noten la prohibición de inmediato, en parte debido a las soluciones alternativas, las exenciones y el hecho de que los distribuidores han tenido tiempo de abastecerse de alcohol canadiense importado antes de que la prohibición entrara en vigor.

Al mismo tiempo, dada la rápida evolución del panorama comercial con Canadá, todo puede cambiar de un momento a otro. Horas antes de que la prohibición entrara en vigor, Trump afirmó estar seguro de que Estados Unidos saldrá beneficiado y que espera que Canadá presente pronto un acuerdo con Estados Unidos.

“Quieren llegar a un acuerdo con nosotros, nos llaman todo el tiempo. El problema es que han tratado a Estados Unidos de manera muy injusta”, dijo Trump a los periodistas el lunes.

“En las próximas tres o cuatro semanas, vendrán a nosotros y nos dirán: ‘Vamos a eliminar todos los aranceles’”, dijo Trump. Sin embargo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, no ha dicho nada al respecto.

La letra pequeña

El whisky y los licores, dos de las principales exportaciones de bebidas alcohólicas de Canadá a Estados Unidos, están exentos de la prohibición cuando se venden en envases de más de cuatro litros. En esos casos, tampoco se les aplicarán aranceles.

Pero para realizar ese cambio es necesario tener los envases adecuados a mano o conseguirlos desde cero, y luego reenvasarlos en tamaños más pequeños, los que se venden habitualmente en las licorerías. Todo esto podría aumentar los costos de las empresas y, potencialmente, repercutir en los precios que pagan los consumidores.

Crown Royal parece estar en una posición especialmente ventajosa, ya que la compañía ya envía grandes cantidades de whisky a Estados Unidos, donde embotella todos los productos que vende en el mercado nacional.

Más allá de las exenciones para grandes volúmenes, muy pocas bebidas alcohólicas enviadas desde Canadá quedaron exentas de las restricciones.

“El uso de prohibiciones a las importaciones contra un aliado no tiene precedentes y representa una desviación importante de la política comercial estadounidense”, declaró Inu Manak, investigador principal especializado en política comercial del Instituto Peterson de Economía Internacional. “Se trata de una medida muy simbólica. Envía un mensaje y es otra forma de escalada destinada a obligar a los negociadores canadienses a retomar las negociaciones. Sin embargo, el primer ministro Carney no tiene prisa por llegar a un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos”.

Algunos empleados y ejecutivos de la industria del alcohol expresaron su consternación por la escalada de la guerra comercial.

“Es realmente lamentable que nuestra industria se haya visto involucrada en esto”, dijo Chris Swonger, presidente y CEO del Consejo de Bebidas Destiladas de Estados Unidos (DISCUS), una asociación comercial del sector. “Los destiladores estadounidenses exportamos a todo el mundo. No queremos que se apliquen aranceles a nuestros productos ni a nuestras importaciones. Preferimos competir por el sabor y la calidad de nuestros productos, no por los aranceles”.

Swonger calificó la prohibición del alcohol estadounidense por parte de algunas provincias canadienses como un “error no forzado” y expresó su esperanza de que la prohibición estadounidense obligue a un cambio de política.

“Estamos trabajando arduamente para que ambos gobiernos vuelvan a la mesa de negociaciones y resuelvan este asunto”, dijo.

Manak señaló que las provincias canadienses prohibieron el alcohol estadounidense únicamente en respuesta a la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos.

“En terminos coloquiales, Estados Unidos empezó. Canadá respondió”, dijo.

Y ahora los funcionarios estadounidenses están respondiendo a esa respuesta, demostrando cómo un ciclo de represalias mutuas que va en aumento se sale de control.

Confusión garantizada

El gerente de una licorería en Niagara Falls, Nueva York, ubicada a menos de ocho kilómetros de la frontera canadiense, declaró a CNN que está confundido y preocupado por la prohibición estadounidense del alcohol canadiense.

“Tenemos muchos clientes canadienses y vendemos mucho licor canadiense. Esto no es bueno para el negocio”, dijo el gerente, quien habló bajo condición de anonimato. “La gente tiene derecho a beber, ¿no?”.

Un empleado de una licorería en Port Huron, Michigan, cerca de la frontera con Ontario, declaró a CNN que muchos de sus clientes compran whisky canadiense, incluido Crown Royal, Black Velvet y Rich and Rare.

Sin embargo, el empleado de la licorería de Michigan agregó que la afluencia de clientes canadienses a la tienda ha disminuido significativamente durante el último año.

“Tenemos muchos menos clientes canadienses que antes”, dijo.

Para imponer la prohibición del alcohol de Canadá, Trump se basa en la Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, la infame ley comercial que exacerbó la Gran Depresión (y que apareció de forma hilarante en la película Ferris Bueller’s Day Off).

La ley permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles de hasta el 50 % o incluso prohibir ciertas importaciones cuando otro país discrimina contra el comercio estadounidense. Sin embargo, dado que ningún presidente anterior a Trump había utilizado la ley de esta manera, los tribunales no se han pronunciado sobre qué pruebas debe demostrar la administración para cumplir con los requisitos legales.

Además del alcohol, los productos lácteos canadienses, como el suero de leche, y las motocicletas también están sujetos a prohibiciones, y la administración Trump alega un trato injusto hacia las empresas estadounidenses. En total, las prohibiciones afectan a bienes que Estados Unidos importó de Canadá el año pasado por un valor cercano a los US$ 1.000 millones, según datos comerciales federales.

La prohibición parcial de Canadá sobre las bebidas alcohólicas estadounidenses ha sido perjudicial para la industria estadounidense.

Según DISCUS, las exportaciones de bebidas espirituosas estadounidenses a Canadá se desplomaron un 70 % después de que las provincias canadienses comenzaran a retirar los vinos y licores estadounidenses de los estantes de las tiendas en marzo de 2025.

Pero la industria canadiense del alcohol depende especialmente de los consumidores estadounidenses.

Según DISCUS, alrededor del 93 % de las bebidas espirituosas canadienses se exportaron a Estados Unidos en 2025.

“Va a ser absolutamente devastador para Canadá y las destilerías canadienses”, dijo Swonger.