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Diputada Santelices (REP) oficia a Contraloría por homenaje a Bachelet en La Pintana: Pide investigar eventual uso de recursos públicos

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La diputada del Partido Republicano Macarena Santelices anunció este martes que presentó un oficio ante la Contraloría General de la República (CGR) por el evento que organizó la oposición en homenaje a la expresidenta Michelle Bachelet.

Cabe recordar que el evento se realizará el miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro Municipal de La Pintana, y contará con la participación del Partido Liberal (PL), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

Ante ello, la parlamentaria informó en redes sociales que ofició a la Contraloría para que se pronuncie respecto a si el uso del Teatro Municipal de la comuna de La Pintana para la actividad en homenaje a Bachelet se ajusta a los reglamentos de probidad del Gobierno.

Asimismo, indicó que pedirá investigar si hay un eventual uso de recursos públicos para desarrollar el encuentro de la oposición.

“Oficié a Contraloría para que se pronuncie sobre el uso del Teatro Municipal de La Pintana para una actividad de partidos políticos en homenaje a Michelle Bachelet y el eventual uso de recursos públicos, determinando si aquello se ajusta a la legalidad y probidad administrativa“, anunció.

El evento se da a una semana de que Bachelet informara su decisión de retirar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), marcando así el retorno de su agenda en el país.

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