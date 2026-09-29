Diputada Santelices (REP) oficia a Contraloría por homenaje a Bachelet en La Pintana: Pide investigar eventual uso de recursos públicos

La diputada del Partido Republicano Macarena Santelices anunció este martes que presentó un oficio ante la Contraloría General de la República (CGR) por el evento que organizó la oposición en homenaje a la expresidenta Michelle Bachelet.
Cabe recordar que el evento se realizará el miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro Municipal de La Pintana, y contará con la participación del Partido Liberal (PL), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).
Ante ello, la parlamentaria informó en redes sociales que ofició a la Contraloría para que se pronuncie respecto a si el uso del Teatro Municipal de la comuna de La Pintana para la actividad en homenaje a Bachelet se ajusta a los reglamentos de probidad del Gobierno.
Asimismo, indicó que pedirá investigar si hay un eventual uso de recursos públicos para desarrollar el encuentro de la oposición.
“Oficié a Contraloría para que se pronuncie sobre el uso del Teatro Municipal de La Pintana para una actividad de partidos políticos en homenaje a Michelle Bachelet y el eventual uso de recursos públicos, determinando si aquello se ajusta a la legalidad y probidad administrativa“, anunció.
El evento se da a una semana de que Bachelet informara su decisión de retirar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), marcando así el retorno de su agenda en el país.
Oficié a Contraloría para que se pronuncie sobre el uso del Teatro Municipal de La Pintana para una actividad de partidos políticos en homenaje a Michelle Bachelet y el eventual uso de recursos públicos, determinando si aquello se ajusta a la legalidad y probidad administrativa.- pic.twitter.com/KXk1pzQLHG
— Macarena Santelices diputada 🇨🇱 (@maca_santelices) September 29, 2026
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