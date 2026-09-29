“Está lleno de errores”: Quiroz apunta contra proyecciones del Presupuesto 2026 y reconoce que el margen del gasto fiscal “puede superar el 1%” en 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encabezó junto al ministro de la Segpres, José García Ruminot, un punto de prensa desde el Congreso, donde abordaron las perspectivas económicas de cara al Presupuesto 2027.

Quiroz valoró la jornada como una muestra de la importancia de generar acuerdos políticos, en momentos en que el proyecto contó con el respaldo de los partidos del oficialismo, del Partido Libertario, de sectores de centro y del Partido de la Gente.

Sobre la proyección económica del país, Quiroz sostuvo que el principal motor para resolver los problemas de empleo será el dinamismo de la inversión, en particular la privada, que suele explicar 80% de la inversión total, y que el Gobierno espera ver en franca recuperación durante 2027.

En ese contexto, ubicó el plan de empleo presentado el día anterior como un encargo directo del presidente José Antonio Kast, orientado a servir de puente entre la situación actual y esa recuperación esperada, con efectos que deberían notarse este último trimestre y, con mayor fuerza, en el primer trimestre de 2027.

Gasto de 2027 podría crecer más de 1%

El ministro abordó también el margen fiscal para el gasto de 2027 y precisó que ese rango, que hasta ahora se ha manejado entre 0% y 1%, puede superar el 1%, y aclaró que ese cálculo se hace sobre el gasto que efectivamente se ejecute este año, y no sobre el Presupuesto 2026 aprobado el año anterior, al que describió como un presupuesto “lleno de errores que tuvieron que ser corregidos en el transcurso de este año”.

“Los cambios que estamos hablando, que siempre han sido entre 0% y 1% y que en este minuto, como yo mismo he señalado, pueden superar el 1%, son respecto de la proyección de gasto que tendremos el año 2026. No nos referimos al Presupuesto 2026, podríamos referirnos a él también, pero la verdad es que es un presupuesto que está lleno de errores que tuvieron que ser corregidos en el transcurso de este año y, por lo tanto, preferimos referirnos al ejecutado de este año. Siempre estaré dispuesto a ser parte de la discusión por mejorar los proyectos en Chile”, aseveró.

En un diagnóstico más general sobre las cuentas públicas, Quiroz fue directo al señalar que “Chile gasta más de lo que recibe”, lo que obliga al país a endeudarse cada año, razón por la que el Gobierno mantiene un plan de consolidación fiscal cuyas medidas específicas, dijo, quedarán reflejadas en la Ley de Presupuestos.

“Chile gasta más de lo que recibe, esa es la verdad. Gasta más de lo que tiene como tributo, se tiene que endeudar todos los años y lo que estamos haciendo es un plan de consolidación fiscal“, afirmó.

Consultado por el eventual impacto de recortes en las gobernaciones regionales, el ministro remarcó su disposición a seguir la discusión sobre cómo mejorar los proyectos del país, sin entrar en mayor detalle sobre esa materia específica.

Hacienda aborda alza de bencinas y diésel

De igual manera, Quiroz también se refirió al alza reciente en los precios de las bencinas y el diésel, atribuyéndola a la escalada del conflicto internacional que afecta los mercados de combustibles.

En esa línea, sostuvo que ese recrudecimiento confirma que las medidas adoptadas a comienzos de año respondían a un problema “de marca mayor”, y que hoy, con las finanzas públicas más ordenadas y el gasto corriente bajo control, el Gobierno está en condiciones de seguir absorbiendo esas alzas de forma pausada, en la misma magnitud de los ajustes aplicados cada tres semanas hasta ahora.

“Los mercados internacionales vienen a confirmar que las medidas que fuimos tomando a comienzos de año estaban encaminadas, con todo lo complejas que fueron y todos los problemas que causó en muchas familias con las cuales simpatizamos. Pero este era un cambio de marca mayor y esto que ha seguido evolucionando viene a confirmar la naturaleza del problema”, expresó.

“El problema no es menor, el problema es de marca mayor y, sin embargo, hoy día que estamos en una situación con las finanzas más ordenadas, más controlado todo lo que es la expansión del gasto corriente que venía fuera de control, estamos en condiciones de ir absorbiendo esas artes internacionales, pero más o menos del modo pausado como lo hemos ido haciendo en el último tiempo”, añadió Quiroz.

Igualmente, anunció que las medidas de contención para buses escolares, taxis, colectivos y pescadores artesanales, que vencían en septiembre, se extenderán hasta diciembre, a través de un proyecto ingresado ese mismo día para su discusión inmediata en la Comisión de Hacienda del Senado.

Segpres confirma calendario del Presupuesto 2027

En un plano más secundario, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, confirmó que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 se dará cuenta en la sesión de la Cámara de Diputados el lunes, tras su ingreso previsto para el miércoles, y que el Ejecutivo deberá compatibilizar esa tramitación con la de otros proyectos en curso, entre ellos el de mercados de capitales y nuevas iniciativas orientadas a agilizar el empleo y la inversión.

“Siempre la discusión de las respectivas leyes de presupuestos alteran un tanto el trabajo legislativo porque tenemos un periodo preciso, tenemos una fecha precisa en que hay que despachar la ley de presupuestos. Estamos además con una serie de otros proyectos, mercados de capitales. Hoy día están ingresando proyectos nuevos precisamente en el ámbito de agilizar el empleo, agilizar inversiones. Por lo tanto, vamos a tener que ir compatibilizando las distintas urgencias y las distintas necesidades”, señaló el ministro de la Segpres.

García Ruminot también se refirió al proyecto que amplía el plazo de detención de migrantes en situación irregular, ya despachado por la Cámara al Senado, señalando que el Ejecutivo le pondrá urgencia y que se mantiene a la espera de la propuesta que elabore la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, remitiéndose a lo ya señalado por el ministro del Interior el día anterior sobre las alternativas disponibles.