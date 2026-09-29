Alerta por murciélago con rabia en barrio Lastarria: Activaron operativo para vacunar a perros y gatos

La Municipalidad de Santiago junto a la Seremi de Salud Metropolitana realizaron un operativo de vacunación antirrábica para perros y gatos en el barrio Lastarria, luego que se confirmara un caso positivo de rabia en un murciélago encontrado en la zona.

El despliegue se concentró en la Sede Vecinal del Parque Forestal y contempló un stock de 200 dosis para las mascotas de los vecinos. Además, a los tutores se les entregó el Certificado Oficial de Vacunación Antirrábica, documento exigido por la normativa vigente.

El médico veterinario de la Seremi de Salud RM, Alberto Aspilcueta, explicó que el procedimiento responde al protocolo establecido ante un ejemplar positivo y contempla un radio de 200 metros. Además, informó que en la región se han registrado 34 focos de rabia, cuatro de ellos en Santiago, y reiteró la importancia de mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas.

“Hacemos un llamado central a mantener al día la inmunización antirrábica, ya que la vacunación masiva es la única barrera biológica efectiva para cortar la cadena de transmisión entre la fauna silvestre y nuestras mascotas, protegiendo así la salud de toda la población”, añadió Aspilcueta.

¿Qué debo hacer si encuentro un murciélago?