Antonella Pecchenino se convierte en la primera mujer directora de INDAP

Antonella Pecchenino se convirtió en la primera mujer en liderar el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), luego de que el presidente José Antonio Kast la designara como la nueva directora nacional de la entidad.

Pecchenino es ingeniera agrónoma y cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector agrícola, la gestión pública y la educación técnica. Junto a ello, ya se había desempeñado previamente en cargos en INDAP.

La ahora directora se desempeñaba como concejala en Viña del Mar. Pero, el 15 de marzo concretó su renuncia para asumir un puesto en el Gobierno.

“Quiero que esta nueva etapa nos permita mirar INDAP con sentido de futuro. Esta es una institución con más de seis décadas de historia, presente en las zonas rurales de Chile y trabajando junto a pequeños agricultores. Hoy tenemos el deber de proyectarla hacia las próximas décadas y avanzar hacia el INDAP del centenario“, señaló la nueva directora.

Los ejes que tendrá Pecchenino serán el análisis de una eventual modernización del marco legal que rige al servicio, en coordinación con los equipos jurídicos de INDAP y del Ministerio de Agricultura, según lo informado por el organismo. La autoridad planteó que la institucionalidad debe responder a mejorar la realidad rural actual, marcada por los desafíos en torno a la sequía, conectividad, energía, comercialización, tecnología y agregación de valor.

“INDAP nació en un contexto muy distinto al actual. Su marco legal fue diseñado para un Chile rural marcado por la reforma agraria, pero la agricultura se ha diversificado y las familias campesinas enfrentan nuevos desafíos. Necesitamos una ley más pertinente, que cuide el foco en la Agricultura Familiar Campesina, pero que entregue mayor flexibilidad para actuar según la realidad productiva, territorial y climática de cada zona“, afirmó Pecchenino.

La nueva autoridad también destacó que su gestión buscará avanzar hacia un mejor servicio con capacidad de entregar respuestas adecuadas para el país. En esa línea, sostuvo que INDAP debe ordenar su trabajo en torno a diversas capacidades, como la seguridad hídrica, financiamiento adecuado, mujeres y jóvenes en el rubro y la presencia territorial.

“Chile es un país diverso y no todas las zonas rurales requieren lo mismo. Un servicio moderno debe reconocer esa diversidad y actuar con pertinencia territorial. Apoyar a los agricultores que viven y producen en zonas aisladas también es una forma concreta de hacer soberanía, porque significa mantener vida, producción, identidad y presencia del Estado en localidades donde el campo sostiene el arraigo y el futuro de sus comunidades”, concluyó.