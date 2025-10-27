Oposición ingresa acusación constitucional contra Diego Pardow por cobros excesivos en cuenta de luz

La acción se enmarca en el escándalo generado a partir de la detección de un error que duplicó los cobros de las cuentas de la luz.

Este lunes diversos partidos de oposición ingresaron el texto de la acusación constitucional contra el exministro de Energia, Diego Pardow, ante la Secretaría de Partes de la Cámara de Diputados.

El líbelo acusatorio está firmada por 11 parlamentarios, pertenecientes al Partido de la Gente, Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios, y el Partido Social Cristiano.

“Justamente por errores dentro del proceso de regulación de precios y de normalización tarifaria es que se generaron perjuicios actuales y futuros para los consumidores. Por razones de orden, se distinguirá entre montos pagados en exceso por los consumidores desde 2024 hasta la fecha, y un potencial perjuicio a futuro por compromiso de pagos en exceso desde 2028 y hasta 2035”, argumentó la acusación.

De ser aprobada, Pardow, quien ya renunció a su cargo como titular en el Ministerio de Energía, tendría cinco años de inhabilidad para cargos públicos.