Video relacionado – Reconocen fabricación de escudos en sede de la UDI (05:31)

Este miércoles, a las 08:30 horas, está programado un acto en el Palacio de La Moneda que conmemorará “los 30 años de democracia en Chile”, precisamente en el día que se cumplen tres décadas desde que Patricio Aylwin asumiera la presidencia (11 de marzo de 1990), hecho que marcó el retorno de la democracia en el país.

A la vez, en la presente jornada se cumplen dos años desde el inicio del segundo mandato de Sebastián Piñera. Es debido a esto que los presidentes de los partidos de oposición decidieron restarse de ser parte de la ceremonia.

Lee también: Presidenta RD se resta de conmemoración en La Moneda: “No podemos celebrar con el gobierno que más ha violado los DD.HH.”

El timonel de la DC, Fuad Chahin, informó que no será parte de la actividad argumentando que “no es el lugar apropiado como para una celebración de esta naturaleza, vamos a conmemorarlo, por cierto, y no con un Presidente que además debe asumir que durante su Gobierno se están violando los derechos humanos”.

Desde el Frente Amplio, la líder de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, manifestó una postura similar a la de Chahin: “No podemos asistir a celebrar los 30 años de democracia a La Moneda con el Gobierno que más ha violado derechos humanos en los últimos años. Estamos frente a un Presidente indolente, el nunca más es un imperativo ético”.

Por su parte, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó que este 11 de marzo “marca el más profundo fracaso del Gobierno del Presidente Piñera, de su programa de Gobierno, de sus intentos de revertir los avances sociales y de ignorar las demandas por mayor justicia, igualdad y prosperidad. Nunca llegaron los tiempos mejores”.

Lee también: Ley de ingreso mínimo garantizado fue aprobada por el Senado y ahora pasará a la Cámara

De igual forma, las directivas del PS, PR y del PC confirmaron que no asistirán a la ceremonia, al igual que los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos y los timoneles del Senado y la Cámara de Diputados, Jaime Quintana (PPD) y Iván Flores (DC).

Según consigna El Mercurio, el equipo de Frei indicó que el ex mandatario no podrá ser parte del acto debido a un viaje programado con anticipación a República Dominicana. En el caso de Lagos, solo está confirmada su participación en la ceremonia que realizará la fundación Patricio Aylwin, donde también será uno de los oradores.