Operativo en el Terminal Pesquero dejó 22 detenidos: Fiscalía y PDI investigan estructuras criminales y robo de salmón

El fiscal Héctor Barros detalló que las agrupaciones son investigadas por "asociación criminal, por robo con intimidación de pescados, en este caso de salmones, por infracciones a la ley de pesca y por infracciones tributarias".

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía Metropolitana Sur en el terminal pesquero en Lo Espejo terminó 22 personas detenidas.

El caso tiene su origen en una larga investigación a dos estructuras criminales por “asociación criminal, por robo con intimidación de pescados, en este caso de salmones, por infracciones a la ley de pesca y por infracciones tributarias”, detalló el fiscal regional sur, Héctor Barros.

Los individuos estarían vinculados a la venta de salmón robado.

El persecutor explicó que tras el procedimiento se logró la aprehensión de 22 personas durante la noche y que esta jornada se están allanando containers y locales comerciales en el recinto pesquero, que es “donde finalmente vienen a parar los mariscos que son robados o que son obtenidos ilegalmente o productos que están en veda y que generan a estas estructuras criminales tremendos ingresos económicos”.

Junto a la Fiscalía también trabajan la Brigada de Lavado de Activos y la Brigada de Robos, además del Servicio de Impuestos Internos (SII) y Sernapesca. Se está a la espera del Servicio de Salud, que participará en la etapa de revisión de los containers.

Barros señaló que hay dos organizaciones que serán formalizadas, las cuales operaban en las regiones del Biobío, Metropolitana y Valparaíso.

Por otro lado, se refirió al riesgo sanitario que hay detrás, ya que se encontró un contenedor con productos que estaban en mal estado y también otros que se encuentran en veda, por lo que no pueden ser comercializados.

Por otro lado, el prefecto inspector Marco Ramírez, Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales, informó que “se trata de dos estructuras con roles definidos. Trabajan en robos con intimidación, primeramente desde el sur del país, del sector de Calbuco (Puerto Montt) para poder acceder a camiones con carga de salmón y principalmente lo abordan con armas de fuego para luego hacer un trasvasije del cargamento y llegar hasta la Región Metropolitana”.

Tras ello, ingresaban los pescados hasta el Terminal Pesquero para su venta.

Además de los 22 detenidos, se incautaron “camiones, vehículos, 7 armas de fuego y también hemos atacado el patrimonio a través de un trabajo con la Brigada de Lavado de Activos de todos los componentes que conforman esta estructura criminal”.

En total, se han incautado 60 toneladas de salmón.