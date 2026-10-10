Operativo de la PDI deja 29 detenidos en la provincia de Concepción: 27 eran requeridos por la justicia

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 29 personas durante un operativo desplegado en distintas comunas de la provincia de Concepción, en la Región del Biobío.

El procedimiento se realizó el jueves 8 de octubre y estuvo enfocado principalmente en localizar a personas que mantenían requerimientos judiciales pendientes.

Del total de capturados, 14 registraban órdenes de detención vigentes y otros 13 mantenían órdenes de arresto.

A ellos se sumaron dos personas detenidas en flagrancia. Una de esas capturas se concretó como continuación de una diligencia desarrollada por la Brigada Investigadora de Robos de Concepción.

El jefe de la Prefectura Provincial de Concepción, prefecto Juan Luis Fonseca, señaló que este tipo de procedimientos busca ubicar a personas requeridas por los tribunales y reforzar el trabajo territorial de la institución.

La PDI indicó que continuará desarrollando operativos focalizados orientados al cumplimiento de resoluciones judiciales en la provincia.