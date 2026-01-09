Operativo de la PDI en cinco regiones por “mafia china” que estafó a 400 personas

La suma del fraude asciende a 210 millones de dólares.

La Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con el Ministerio Público, llevó a cabo operativos en cinco regiones del país por los delitos de estafa y lavado de activos por parte de una organización criminal liderada por ciudadanos chinos.

La indagatoria es encabezada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Iquique, por los ilícitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

Las víctimas de esta estructura serían principalmente personas estadounidenses jubiladas, a quienes se les ha solicitado dinero a través de plataformas de criptomonedas y compras de activos, entre ellos, oro. Estos son depositados en distintas cuentas bancarias, algunas de entidades chilenas.

La PDI detalló que la banda criminal creó empresas mediante la plataforma “Tu empresa en un día”, a través de la cual pedían algunos productos bancarios como cuentas corrientes, chequeras y diferentes medios de pago para circular dinero de origen ilícito.

Con esto, evitaban generar actividades económicas reales.

El fraude llega a la suma de 210 millones de dólares.

🔴URGENTE |Operativos PDI en coordinación con el Ministerio Público se desarrollan en cinco regiones del país por los delitos de estafas y lavado de activos de una organización criminal liderada por ciudadanos chinos. pic.twitter.com/C5PsgF7HoT — PDI Chile (@PDI_CHILE) January 9, 2026

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, detalló que una vez que los sujetos tenían depósitos a cuentas en Hong Kong, Taiwán y Asia.

Y que la organización utilizó “la banca formal para el lavado, la economía formal para ello”.

Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia señaló que la investigación surgió tras una actividad de cooperación internacional entre el FBI y la PDI.

Las víctimas son “un conjunto de ciudadanos norteamericanos, pero también hay personas de otros países, que fueron víctimas de fraudes cometidos por vías informáticas. Básicamente, se les hacía creer que estaban efectuando inversiones en plataformas (que eran) falsas. También era un plan aparentemente urdido desde el extranjero, según se nos ha manifestado”.

Luego de que los afectados entregaban su dinero, este era lavado y transferido. Para ello “se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada chilena y el sistema financiero chileno. Y particularmente, especialmente, valiéndose de las estructuras y de las ventajas de la Zofri. Por supuesto, esto no es la Zofri, sino que es un conjunto de empresas que se valen de esto ilícitamente, fraudulentamente, para cometer estos delitos”.

Así, a través del sistema financiero chileno y “valiéndose de las ventajas en Iquique, canalizaron aproximadamente unos 200 millones de dólares. La investigación que se lleva adelante es una investigación de lavado y por asociación criminal”.

Valencia informó que hasta ahora hay 39 personas detenidas. De ese total, se encuentran algunos ciudadanos chinos.

En tanto, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, comentó que se logró incautar $50 millones tras los allanamientos de la jornada

“Es una de las estafas más grandes conocidas a nivel nacional, pero, además, cabe destacar que esta es una operación internacional. Estas víctimas son en su mayoría extranjeras de Estados Unidos, quienes denuncian la forma defraudatoria cometida por personas pertenecientes a distintos bancos o ciudadanos chinos y chilenos”, dijo.

Y añadió que