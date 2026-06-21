Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan este domingo por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026.

El partido será el último de la jornada mundialista de este domingo 21 de junio, que también contempla los duelos entre España y Arabia Saudita, Bélgica e Irán, además de Uruguay frente a Cabo Verde.

Ambas selecciones llegan a este compromiso con un punto: Nueva Zelanda igualó 2-2 ante Irán en su estreno, mientras que Egipto empató 1-1 frente a Bélgica.

¿Cuándo y a qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Egipto?

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto se disputará este domingo 21 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el BC Place Vancouver, ubicado en Vancouver, Canadá.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO, Amazon Prime Video, DAZN y Paramount+.

Las coordenadas del partido

Partido: Nueva Zelanda vs. Egipto.

Nueva Zelanda vs. Egipto. Fecha: domingo 21 de junio.

domingo 21 de junio. Hora: 21:00 horas de Chile.

21:00 horas de Chile. Grupo: G.

G. Estadio: BC Place Vancouver.

BC Place Vancouver. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Amazon Prime Video, DAZN y Paramount+.

Con este encuentro se cerrará la programación mundialista del domingo, en una zona que también integran Bélgica e Irán.