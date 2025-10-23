Operativo deja 32 detenidos de “La Jauría”, banda que cometía robos violentos en Barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

El operativo liderado por la PDI culminó con la detención de 32 personas vinculadas a una banda delictual que cometía ilícitos en las comunas de Santiago, Providencia y Recoleta.

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) terminó con la detención de 32 personas que integraban una banda delictual apodada “La Jauría”, dedicada a cometer ilícitos principalmente en el sector de Barrio Bellavista.

El modus operandi de la organización consistía en atacar a sus víctimas de forma rápida y violenta, utilizando armas punzantes para perpetrar los delitos.

En total, fueron aprehendidas 32 personas: 29 hombres y 3 mujeres, de las cuales 18 eran adultos y 14 menores de edad. Durante el operativo se realizaron cerca de 24 entradas y registros a distintos domicilios en 16 comunas de la Región Metropolitana, logrando incautar cerca de 160 teléfonos.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que existía una inquietud ciudadana y también de las autoridades respecto de lo que estaba ocurriendo en la intersección de tres comunas claves de la Región Metropolitana: Santiago, Providencia y Recoleta.

En esa línea, el director de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que estas estructuras “tienen roles y funciones, han mutado y se han rearticulado en otros grupos, pero se repite el lugar donde operan”.

Por su parte, la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte detalló que la organización estaba conformada por cuatro bandas que operaban en el sector de Barrio Bellavista y Parque Forestal, mientras que otras cuatro fueron desarticuladas.

“Las bandas las conforman entre cuatro, seis o hasta diez personas, y se van cambiando según el territorio, los lugares específicos y el perfil de las víctimas —ya sean hombres, mujeres o menores de edad—. Tienen horarios definidos y zonas específicas donde operan en horas de la madrugada”, precisó el fiscal Arturo Gómez.