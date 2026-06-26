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Operación “Muralla Oriental II”: PDI desarticuló a organización criminal de origen chino y detuvo a 35 personas

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Operación “Muralla Oriental II”: PDI desarticuló a organización criminal de origen chino y detuvo a 35 personas/Agencia Uno

La PDI, en un trabajo conjunto con la Fiscalía, logró desarticular una organización criminal de origen chino que estaba vinculada a los delitos de asociación criminal, lavado de activos, contrabando, infracción a la Ley de Armas y funcionamiento de casinos clandestinos.

En la operación, denominada “Muralla Oriental II”, se detuvo a 35 personas, de las cuales 31 eran extranjeros (dos ciudadanos chinos con orden de expulsión vigente).

Operación "Muralla Oriental II": PDI desarticuló a organización criminal de origen chino y detuvo a 35 personas/Agencia Uno

Operación “Muralla Oriental II”: PDI desarticuló a organización criminal de origen chino y detuvo a 35 personas/Agencia Uno

Adicionalmente, y en el marco de la indagatoria, la policía informó que 116 individuos fueron apercibidos y serán denunciados ante el Ministerio Público.

En la investigación de la Fiscalía y PDI se estableció que la estructura criminal “Hong Men” mantenía inmuebles en la Región de Valparaíso y Metropolitana que usaba como casinos clandestinos. 

Esto, para incorporar y poner en circulación dinero que tenía origen ilícito.

Operación "Muralla Oriental II": PDI desarticuló a organización criminal de origen chino y detuvo a 35 personas/Agencia Uno

Operación “Muralla Oriental II”: PDI desarticuló a organización criminal de origen chino y detuvo a 35 personas/Agencia Uno

Junto con ello, los implicados usaban otros domicilios como “casas de seguridad”, en las cuales guardaban dinero en efectivo que era objeto de lavado y que posteriormente sería remitido a China. Esto se realizaba a través de una maniobra conocida como “hawala”.

La institución policial recuperó un patrimonio de alrededor de $1.800.000.000, junto con diversas especies de interés.

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