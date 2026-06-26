Operación “Muralla Oriental II”: PDI desarticuló a organización criminal de origen chino y detuvo a 35 personas

La PDI, en un trabajo conjunto con la Fiscalía, logró desarticular una organización criminal de origen chino que estaba vinculada a los delitos de asociación criminal, lavado de activos, contrabando, infracción a la Ley de Armas y funcionamiento de casinos clandestinos.

En la operación, denominada “Muralla Oriental II”, se detuvo a 35 personas, de las cuales 31 eran extranjeros (dos ciudadanos chinos con orden de expulsión vigente).

Adicionalmente, y en el marco de la indagatoria, la policía informó que 116 individuos fueron apercibidos y serán denunciados ante el Ministerio Público.

En la investigación de la Fiscalía y PDI se estableció que la estructura criminal “Hong Men” mantenía inmuebles en la Región de Valparaíso y Metropolitana que usaba como casinos clandestinos.

Esto, para incorporar y poner en circulación dinero que tenía origen ilícito.

Junto con ello, los implicados usaban otros domicilios como “casas de seguridad”, en las cuales guardaban dinero en efectivo que era objeto de lavado y que posteriormente sería remitido a China. Esto se realizaba a través de una maniobra conocida como “hawala”.

La institución policial recuperó un patrimonio de alrededor de $1.800.000.000, junto con diversas especies de interés.