País política

Olivares sobre la definición del jefe de bancada en el PDG: “Valenzuela se impuso en la elección interna a Jiles”

Por CNN Chile

18.12.2025 / 13:49

{alt}

El diputado electo Javier Olivares se refirió a la resolución del Partido de la Gente para enfrentar el nuevo período en la Cámara. “Juan Marcelo Valenzuela se transforma, por amplia mayoría, en el nuevo jefe de bancada de la colectividad, imponiéndose en la elección interna a Pamela Jiles”, señaló.

En el marco de las definiciones que sostienen diversas colectividades para enfrentar el nuevo período en la Cámara, durante la noche del miércoles 17 de diciembre el Partido de la Gente (PDG), tras una votación, escogió su jefatura de bancada para el período legislativo 2026.

El diputado electo Javier Olivares publicó en su cuenta de X: “Valenzuela se transforma —por amplia mayoría— en el nuevo jefe de bancada de la colectividad, imponiéndose en elección interna a su par Pamela Jiles”.

En dicha instancia fue escogido el parlamentario Juan Marcelo Valenzuela, conocido por ser parte del grupo “Bad Boys”. El ingeniero comercial y publicista tendrá la tarea de conducir a los 13 parlamentarios que ingresarán al Congreso.

Según informó el PDG, esta designación se enmarca en un sistema de jefatura rotativa, que contempla cuatro jefaturas a lo largo del período legislativo, comenzando este año con Valenzuela. Además, se designó como subjefa de bancada a Tamara
Ramírez.

El trabajo político

El timonel del PDG, Rodrigo Vattuone, junto a Valenzuela, iniciarán conversaciones con las distintas fuerzas políticas con el propósito de construir un acuerdo administrativo y, a su vez, coordinar el trabajo político-institucional de la colectividad en el Congreso.

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

Servicios Verano 2026: Conoce la app que te guía para visitar playas habilitadas a lo largo de Chile
Mon Laferte: Revista Rolling Stone destaca su música entre lo mejor de 2025
Proyecto de reforma constitucional busca facultar al Presidente para disolver el Congreso en Chile
Los equipos chilenos ya conocen a sus rivales para la fase previa de Copa Sudamericana: ¿Cuándo juegan?
Día Nacional contra el Femicidio: reparación y el deber de no retroceder
Presidenta Claudia Sheinbaum subraya que "la gente no migra por gusto" ante críticas de Donald Trump y José Antonio Kast