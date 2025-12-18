Olivares sobre la definición del jefe de bancada en el PDG: “Valenzuela se impuso en la elección interna a Jiles”

El diputado electo Javier Olivares se refirió a la resolución del Partido de la Gente para enfrentar el nuevo período en la Cámara. “Juan Marcelo Valenzuela se transforma, por amplia mayoría, en el nuevo jefe de bancada de la colectividad, imponiéndose en la elección interna a Pamela Jiles”, señaló.

En el marco de las definiciones que sostienen diversas colectividades para enfrentar el nuevo período en la Cámara, durante la noche del miércoles 17 de diciembre el Partido de la Gente (PDG), tras una votación, escogió su jefatura de bancada para el período legislativo 2026.

El diputado electo Javier Olivares publicó en su cuenta de X: “Valenzuela se transforma —por amplia mayoría— en el nuevo jefe de bancada de la colectividad, imponiéndose en elección interna a su par Pamela Jiles”.

En dicha instancia fue escogido el parlamentario Juan Marcelo Valenzuela, conocido por ser parte del grupo “Bad Boys”. El ingeniero comercial y publicista tendrá la tarea de conducir a los 13 parlamentarios que ingresarán al Congreso.

Según informó el PDG, esta designación se enmarca en un sistema de jefatura rotativa, que contempla cuatro jefaturas a lo largo del período legislativo, comenzando este año con Valenzuela. Además, se designó como subjefa de bancada a Tamara

Ramírez.

🇨🇱 “Partido de la Gente” estrena nuevo Jefe de Bancada para 2026 El Diputado electo por Valparaíso, Juan Marcelo Valenzuela (40), se transforma —por amplia mayoría— en el nuevo Jefe de Bancada de la colectividad, imponiéndose en elección interna a la Diputada Pamela Jiles. pic.twitter.com/QzVHRRPgl9 — Javier Olivares A (@JavierOlivares) December 18, 2025

El trabajo político

El timonel del PDG, Rodrigo Vattuone, junto a Valenzuela, iniciarán conversaciones con las distintas fuerzas políticas con el propósito de construir un acuerdo administrativo y, a su vez, coordinar el trabajo político-institucional de la colectividad en el Congreso.