¿Ola de calor en la Región Metropolitana?: Temperaturas sobre 30°C adelantan semana de ambiente veraniego

Se prevén máximas entre 29°C y 33°C durante los próximos días de la semana.

Santiago vivió un inicio de semana con temperaturas propias de la primavera, pero el calor comenzó a tomar fuerza y se impondrá con mayor intensidad durante los próximos días, según las proyecciones actualizadas del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF).

Aunque la presencia de aire fresco desde la costa ofrece un respiro temporal, la capital volverá a enfrentar máximas altas a partir del lunes.

Semana dominada por el calor

Las últimas simulaciones del ECMWF indican que Santiago superará los 30 °C al comenzar la semana, un registro que instala un escenario plenamente veraniego pese a continuar la primavera.

El lunes partirá con algunas nubes altas sobre el valle, pero este fenómeno no frenará el marcado ascenso térmico previsto para la tarde. Mientras el ECMWF estima valores cercanos a los 32 °C en el centro de la ciudad, el modelo estadounidense GFS adelanta un panorama más intenso con máximas cercanas a los 33 °C en la estación de Quinta Normal, según información de Meteored.

La tendencia cálida se extenderá durante buena parte de la semana, con temperaturas entre los 29 °C y 33 °C, lo que refuerza una recta final primaveral más calurosa de lo habitual. Para el martes, las proyecciones apuntan a una mínima de 14 °C y una máxima de 32 °C en el área céntrica de la capital.

Antes de evaluar un eventual episodio extremo, especialistas recuerdan que una ola de calor implica tres días consecutivos o más, superando el umbral máximo diario, según Meteored. De momento, los modelos confirman una semana cálida, pero sin cumplir aún los criterios formales de ola de calor.