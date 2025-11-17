Fidel Espinoza: “Es el momento de hablar con la verdad, hoy día ganó la ultraderecha”

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El senador socialista cuestionó el optimismo del comando de Jeannette Jara y advirtió que la estrecha diferencia con José Antonio Kast refleja un revés para el oficialismo, además de acusar a ministros del Gobierno de haber afectado el resultado.
El senador socialista Fidel Espinoza calificó como una derrota del oficialismo el estrecho resultado que llevó a Jeannette Jara y José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial. Según el parlamentario, la escasa diferencia entre ambos candidatos refleja un revés para el Gobierno y para la propia abanderada de Unidad por Chile.
En conversación con Radio Bío Bío, Espinoza cuestionó la interpretación optimista de algunos integrantes del comando de Jara. “Cuando veo a Lagos Weber, que es mi colega, y a Sepúlveda diciendo poco menos que triunfamos, que ganamos, eso es una mentira. La verdadera victoria de nuestra candidata Jara hubiera sido ganar por 10 puntos”, sostuvo.
Luego agregó: “Hablémosle con la verdad al país, hoy ganó la ultraderecha. Hubo ministros y ministras de Estado que fueron tremendamente lapidarios con el país”.
El legislador también se refirió a los resultados parlamentarios en el distrito 26, donde el panorama político se desplazó hacia la derecha. La elección de Claudia Reyes, del Partido Republicano, y la reelección del diputado Mauro González (RN) marcaron ese giro.
Se sumaron además las reelecciones del liberal Alejandro Bernales y de Héctor Ulloa (PPD), junto a la sorpresa de la jornada: Alex Nahuelquin, del Partido de la Gente, impulsado por el fenómeno Parisi.
