Fidel Espinoza: “Es el momento de hablar con la verdad, hoy día ganó la ultraderecha”

El senador socialista cuestionó el optimismo del comando de Jeannette Jara y advirtió que la estrecha diferencia con José Antonio Kast refleja un revés para el oficialismo, además de acusar a ministros del Gobierno de haber afectado el resultado.

El senador socialista Fidel Espinoza calificó como una derrota del oficialismo el estrecho resultado que llevó a Jeannette Jara y José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial. Según el parlamentario, la escasa diferencia entre ambos candidatos refleja un revés para el Gobierno y para la propia abanderada de Unidad por Chile.

En conversación con Radio Bío Bío, Espinoza cuestionó la interpretación optimista de algunos integrantes del comando de Jara. “Cuando veo a Lagos Weber, que es mi colega, y a Sepúlveda diciendo poco menos que triunfamos, que ganamos, eso es una mentira. La verdadera victoria de nuestra candidata Jara hubiera sido ganar por 10 puntos”, sostuvo.

Luego agregó: “Hablémosle con la verdad al país, hoy ganó la ultraderecha. Hubo ministros y ministras de Estado que fueron tremendamente lapidarios con el país”.

El legislador también se refirió a los resultados parlamentarios en el distrito 26, donde el panorama político se desplazó hacia la derecha. La elección de Claudia Reyes, del Partido Republicano, y la reelección del diputado Mauro González (RN) marcaron ese giro.

Se sumaron además las reelecciones del liberal Alejandro Bernales y de Héctor Ulloa (PPD), junto a la sorpresa de la jornada: Alex Nahuelquin, del Partido de la Gente, impulsado por el fenómeno Parisi.