El diputado Gonzalo Winter (CS) oficiará al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por una pieza audiovisual emitida el domingo por la noche en la franja electoral televisiva del Rechazo.

En dicha pieza, una persona que ejercía el comercio sexual cuenta que fue herida de bala por un cliente que le debía dinero. “Me tuvieron que sacar huesos, estaba solo, me miraba al espejo y no me reconocía. Estuve un año y medio sin hacer nada, con una depresión porque ni siquiera yo entendía lo que me estaba pasando y por qué”, relata.

Sin embargo, luego cuenta que decidió no presentar la respectiva denuncia: “Se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después, un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”.

El caso presentado en la franja causó indignación en redes sociales. La ex convencional Bárbara Sepúlveda (PC), por ejemplo, advirtió que el mensaje “es muy peligroso” e hizo un llamado a “no romantizar el aguantar una agresión”: “Si sufren violencia, busquen apoyo psicológico y orientación jurídica”.

El mensaje de la franja del rechazo es muy peligroso.

Solo quiero decir que si sufren violencia, busquen apoyo psicológico y orientación jurídica. Hay ONGs, instituciones públicas, teléfonos…

No romanticemos el aguantar una agresión. #NoEsAmor https://t.co/bm1hWPMRX9 — Bárbara Sepúlveda Hales #Apruebo (@BSepulvedaHales) August 22, 2022

Por su parte, Winter afimó que “la alegoría que pretende hacer la pieza es reprocharle a la Convención Constitucional no haber tenido la misma actitud, es decir, traslada la responsabilidad de la violencia hacia sus víctimas, y especialmente a las víctimas que hacen la denuncia para que el Estado de derecho se imponga por sobre la violencia”.

En esa línea, acusó que “termina siendo una alegoría de la violencia y una pieza que invita a no denunciar este tipo de actos, es decir, a no hacer justicia”.

Por eso, anunció que oficiará al CNTV “para que explique cómo fue que se consideró que esta pieza era apta para un horario que es apto para menores y si es que es posible que esta pieza siga apareciendo”.

Lo expuesto hoy en la franja del rechazo es inaceptable. No podemos permitir que ese tipo de mensajes circulen en televisión abierta y en horario de protección a menores. Enviaremos oficio a CNTV por la emisión de este contenido que atenta con los valores de nuestro país. pic.twitter.com/XPL7Ii7oLi — Gonzalo Winter #apruebo 🌳🇨🇱 (@gonzalowinter) August 22, 2022

Este lunes, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, envió un mensaje sin referirse directamente a la franja: “Mucho nos ha costado como sociedad combatir la discriminación y los delitos de odio. Hago un llamado a todas las víctimas a tener confianza en las instituciones y denunciar. Nuestro trabajo será incansable cada día para fortalecer el acceso a la justicia”.