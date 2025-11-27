Obras de remodelación de Caleta Portales en Valparaíso contemplan inversión de más de $3.600 millones

La intervención del lugar "es de conservación, primero de su muelle, reparando sus pilotes, una obra de alrededor de 2 mil millones de pesos; y ahora viene la segunda etapa, que es recuperar la zona, la venta de productos", detalló el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez.

Más de $3.600 millones se contemplan para la remodelación de la Caleta Portales en Valparaíso.

Autoridades de Gobierno, encabezadas por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, entregaron detalles sobre las obras.

Se trabajará la reparación de techumbre y otras dependencias del área de venta de pescados y mariscos, además de bodegas y talleres para la pesca artesanal.

El subsecretario Núñez comentó que la intervención de Caleta Portales “es de conservación, primero de su muelle, reparando sus pilotes, una obra de alrededor de 2 mil millones de pesos; y ahora viene la segunda etapa, que es recuperar la zona, la venta de productos”.

Por su parte, el delegado regional, Yanino Riquelme, señaló se ha tratado de un proceso largo, “donde la Dirección de Obras Portuarias del MOP ha tenido un trabajo muy arduo, para poder llevar en conjunto con sindicato de pescadores un diseño que resguarde la calidad de vida y la calidad del trabajo”.

Adicionalmente, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que se trata de una importante noticia para la comuna y para “pescadores y las mujeres que trabajan en distintas actividades relacionadas con la pesca”.

Se trata de “una inversión de $6 mil millones en la Caleta Portales, que se divide en dos partes: las obras marítimas, que ya han sido terminadas en su muelle, y ahora el inicio de las obras terrestres, que implica, básicamente, poder hacer cambios en el lugar que los alberga, en relación al cielo y a lo que sea necesario para que pueda estar dignamente para nuestros pescadores y pescadoras”.

Los dos proyectos en la Caleta Portales se enmarcan en el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal de la Dirección de Obras Portuarias.

Se trata de un programa de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal, que involucra infraestructura básica según los siguientes tipos de obras: