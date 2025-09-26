Ñuñoa: Caída de árbol genera suspensión del tránsito en Irarrázaval con Marchant Pereira

El árbol está bloqueando todas las pistas, comunicó la plataforma Transporte Informa.

La plataforma Transporte Informa comunicó que el tránsito se encuentra suspendido en Avenida Irarrázaval al oriente y al poniente, a la altura de Marchant Pereira, en Ñuñoa, debido a la caída de un árbol de grandes proporciones sobre un vehículo.

De acuerdo a los registros compartidos en redes sociales, el árbol está bloqueando todas las pistas.

Transporte Informa aconsejó a los usuarios preferir como alternativas las calles Campos de Deportes o Pedro de Valdivia.