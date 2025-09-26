País ñuñoa

Ñuñoa: Caída de árbol genera suspensión del tránsito en Irarrázaval con Marchant Pereira

Por CNN Chile

26.09.2025 / 13:16

{alt}

El árbol está bloqueando todas las pistas, comunicó la plataforma Transporte Informa.

La plataforma Transporte Informa comunicó que el tránsito se encuentra suspendido en Avenida Irarrázaval al oriente y al poniente, a la altura de Marchant Pereira, en Ñuñoa, debido a la caída de un árbol de grandes proporciones sobre un vehículo.

De acuerdo a los registros compartidos en redes sociales, el árbol está bloqueando todas las pistas.

Transporte Informa aconsejó a los usuarios preferir como alternativas las calles Campos de Deportes o Pedro de Valdivia.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

País Montes emplaza a Matthei tras dichos sobre cifras fiscales mentirosas: "Si tiene alguna denuncia, que la entregue"
¿El inicio del fin? La tarjeta SIM pierde espacio en Chile con el iPhone 17 y abre paso definitivo a la eSIM
Ñuñoa: Caída de árbol genera suspensión del tránsito en Irarrázaval con Marchant Pereira
Condenan a Ripley a pagar millonaria multa por guardia que acusó erróneamente de robo a adulta mayor: Mujer terminó lesionada
La UEFA se reunirá para evaluar participación de Israel en competiciones internacionales
Jennifer Lawrence rompe el silencio sobre Gaza: "No es menos que un genocidio y es inaceptable"