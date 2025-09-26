Ñuñoa: Caída de árbol genera suspensión del tránsito en Irarrázaval con Marchant Pereira
Por CNN Chile
26.09.2025 / 13:16
El árbol está bloqueando todas las pistas, comunicó la plataforma Transporte Informa.
La plataforma Transporte Informa comunicó que el tránsito se encuentra suspendido en Avenida Irarrázaval al oriente y al poniente, a la altura de Marchant Pereira, en Ñuñoa, debido a la caída de un árbol de grandes proporciones sobre un vehículo.
De acuerdo a los registros compartidos en redes sociales, el árbol está bloqueando todas las pistas.
Transporte Informa aconsejó a los usuarios preferir como alternativas las calles Campos de Deportes o Pedro de Valdivia.