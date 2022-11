La mañana de este lunes, la vicepresidenta Carolina Tohá, junto a otras autoridades, presentó en Maipú el nuevo número de teléfono gratuito del programa Denuncia Seguro, *4242.

El número permite realizar denuncias anónimas y seguras, donde nadie solicita datos personales, ni tampoco queda registro de la llamada. La instancia ha permitido a las policías detener a narcotraficantes y desbaratar bandas delictuales.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito indicaron que el teléfono no es de emergencia, sino que la información proporcionada es analizada y derivada al Ministerio Público para iniciar una investigación.

¿Qué delitos puedo denunciar?

Tenencia, fabricación y contrabando de armas.

Tráfico de drogas.

Violencia intrafamiliar.

Bandas o personas dedicadas al robo.

Comercio y receptación de bienes robados.

Homicidios.

Delitos sexuales contra menores.

Robo de vehículos.

Placas patentes adulteradas.

Trata de personas y tráfico de migrantes.

Entre otros.

“El Denuncia Seguro apunta a una parte vital de la construcción de la seguridad”

Durante la presentación, la vicepresidenta dijo que “la seguridad importa, porque importa en sí misma y porque, además, es un requisito habilitante para todas las demás seguridades (social, entre otras) y para todos los demás derechos por los cuales estamos trabajando y estamos empeñados en mejorar la vida de las personas”.

En ese sentido, Tohá sostuvo que el programa “Denuncia Seguro apunta a una parte vital de la construcción de la seguridad. Es que las personas tengan la posibilidad de que lo que les pasa cuando son víctimas de un delito sea recogido por las instituciones, procesado y dé como consecuencia un esclarecimiento de lo que les pasó e, idealmente, una condena del culpable”.

“Pero no solo es importante por eso la denuncia. La denuncia es importante porque si las personas no denuncian, estamos a ciegas, no sabemos dónde están cometiéndose los delitos, qué tipo de delitos son, en qué horarios, en qué lugares, a qué grupos de personas, con qué características, por dónde llegan, por dónde se van los asaltantes; y en todas nuestras instituciones que trabajan en la seguridad se requiere evidencia para organizar sus recursos, para sus estrategias, su personal”, agregó.

“Entonces, la denuncia -por decirlo así- es la materia prima con la que se hacen las políticas de seguridad. Cuando no hay denuncia, no hay ninguna posibilidad que las políticas de seguridad sean efectivas”, continuó.

Bajo ese punto, la vicepresidenta dio a conocer que el programa “ha permitido ampliar las denuncias, hacerlas más accesibles y vencer una barrera que es fundamental: la barrera de miedo, porque el Denuncia Seguro permite denunciar de manera anónima”.

Cifras

“Este número en la actualidad está siendo un insumo muy importante. Por ejemplo, entre enero y septiembre de este año recibimos aproximadamente 48.000 denuncias. De esas denuncias resultaron válidas el 85% para los fines propios del programa, pero 2.600 fueron derivadas porque correspondían a otro tipo de auxilio. O sea, igual fueron denuncias que tuvieron una canalización correcta a través del programa Denuncia Segur”, indicó.

De hecho, la autoridad comentó que solo se registraron 4.600 rechazados: “Es decir, de 48 mil, solo 4.600 obedecía a un uso inadecuado de este número, o sea, la mayoría de las personas ocupa correctamente este teléfono”.

Finalmente, Tohá informó que “este teléfono da lugar, por ejemplo, a que el programa Microtráfico Cero, que es programa que trabaja en los barrios con los temas de tráfico, 77% de los casos que atiende son originados en un llamado telefónico a este teléfono”.