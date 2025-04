Nuevos antecedentes agravan denuncia contra profesor de San Ramón: Desde 2023 acumula conflictos y ha hecho llorar a estudiantes

Estudiantes y apoderados del Centro Educacional San Ramón aseguran que el docente, captado en video amenazando con un pupitre a un alumno, ya había protagonizado episodios de violencia verbal y conductas intimidatorias en años anteriores. Pese a los reiterados reclamos, denuncian inacción de la dirección del establecimiento.

Continúan apareciendo nuevos antecedentes sobre el grave episodio de violencia escolar ocurrido el pasado jueves 10 de abril en el Centro Educacional San Ramón, donde un profesor fue grabado mientras amenazaba de muerte a un alumno y alzaba un pupitre con intenciones de agredirlo.

El registro, viralizado en redes sociales, ha generado amplia indignación y preocupación por el ambiente escolar en el establecimiento.

En las últimas horas, varios testimonios de estudiantes y apoderados han salido a la luz, aportando detalles que configuran un patrón de comportamiento agresivo por parte del docente, el cual, según denuncian, se arrastraría desde 2023.

Una estudiante que se encontraba en la sala al momento de los hechos relató que el conflicto se originó durante una evaluación.

“Estábamos en prueba y nos dijo ‘usen calculadora’, y después nos vio con el teléfono y nos dijo ‘no pueden usar teléfono’”, señaló, apuntando a la actitud contradictoria del docente. “El profe estaba muy alterado, sobrepasó todos los límites”, añadió.

Otro testimonio clave provino de una segunda alumna, quien entregó una versión aún más alarmante del momento de mayor tensión.

“El profesor en un momento se empezó a exaltar más y el compañero tenía una lapicera en la mano. El profesor le dice ‘¿qué, con eso me vas a apuñalar?’ y el compañero no le estaba haciendo nada. En un momento el compañero se paró y ahí, él después tomó la silla y lo amenazó con golpearlo”, relató.

Desde la comunidad de apoderados también se sumaron denuncias. Uno de ellos afirmó que los problemas de convivencia con el docente no son nuevos. “Desde el 2023 que este profesor tiene problemas con los alumnos, le han dicho, han hecho compromisos con él y nada”, sostuvo.

En tanto, otra estudiante entregó un testimonio que da cuenta de una conducta reiterativa por parte del profesor: “Ya intentó pegarle a varios compañeros, a niñas las ha hecho llorar, pero los directivos no hacen nada, no nos toman en cuenta, no les interesa”.

Cabe recordar que, en el video difundido, se observa al docente discutiendo con los estudiantes respecto al uso de celulares en el aula. Ante los reclamos por utilizar su teléfono mientras se les prohíbe a los alumnos, el profesor respondió exaltado: “Tengo 38 años de edad, soy profesional, tengo dos profesiones, y tú y ninguno de ustedes me va a decir que no lo puedo utilizar”.

Los estudiantes replicaron que él “debe dar el ejemplo”, lo que desató la furia del docente, quien tomó un pupitre y amenazó a uno de los jóvenes: “No te me acerques, porque si te me acercas, por mi madre querida, yo no tengo problema en dejar la clase, pero te lo mando por la cabeza”.