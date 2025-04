“Te lo mando por la cabeza”: Profesor pierde el control y amenaza a alumno con lanzar pupitre en plena clase

El incidente, registrado en video por estudiantes del Centro Educacional San Ramón, muestra al docente enfrentando a un alumno con amenazas de violencia. El SLEP Santa Rosa confirmó su suspensión mientras se investiga lo ocurrido.

Un grave hecho de violencia escolar se registró en la comuna de San Ramón, luego de que un profesor del Centro Educacional San Ramón fuera grabado mientras amenazaba de muerte a un alumno y levantaba un pupitre con intenciones de lanzarlo.

El episodio, ocurrido el pasado jueves 10 de abril, fue registrado en video por un grupo de estudiantes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa al docente discutiendo con los alumnos respecto al uso de teléfonos celulares en el aula. Según el relato de los propios estudiantes, estos le habrían recriminado al profesor que usara su celular durante la clase, a pesar de que ellos tienen prohibido hacerlo.

“Tengo 38 años de edad, soy profesional, tengo dos profesiones, y tú y ninguno de ustedes me va a decir que no lo puedo utilizar”, respondió el docente visiblemente alterado. A ello, los alumnos replicaron: “tiene que dar el ejemplo”.

La situación escaló rápidamente. El profesor se levantó de su silla, se aproximó a uno de los alumnos y lo amenazó directamente: “No te me acerques, porque si te me acercas, por mi madre querida, yo no tengo problema en dejar la clase, pero te lo mando por la cabeza”, dijo mientras alzaba un pupitre.

Ante la difusión del video y la gravedad del hecho, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa emitió un comunicado informando que el docente fue apartado temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna.

“Ante esta situación y de acuerdo a lo que indican los protocolos del establecimiento, el docente está apartado momentáneamente de sus funciones”, señaló el organismo, que actúa como sostenedor del recinto.

El SLEP agregó además que: “Como sostenedor de 31 jardines infantiles y 60 escuelas y liceos de la Región Metropolitana, queremos recalcar que en nuestras comunidades educativas propiciamos el respeto y la sana convivencia entre todos los estamentos educacionales”.

El caso se encuentra actualmente en proceso de indagación para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.