Open Blondie 2026 confirma su edición de Halloween en el Club Hípico con Pánico como cabeza de cartel

Open Blondie, uno de los eventos más emblemáticos de la capital chilena, anunció su edición 2026 para el 31 de octubre en el Club Hípico. La celebración de Halloween contará con siete pistas de baile, algunas al aire libre, y reunirá a miles de asistentes caracterizados con increíbles disfraces.

Pánico encabeza la música en vivo

La jornada comenzará a las 19:00 horas con las presentaciones en vivo. La banda nacional Pánico será la encargada de inaugurar el escenario. El grupo, formado en 1994 y consolidado en Francia, mezcla punk, rock, funk y electrónica. Interpretará clásicos como Transpiralo, Lupita y Rosita quiere ser una pornostar.

También se sumarán al line up el proyecto Jesus Complex (EBM, darkwave), la banda rusa de post punk Ploho y los españoles Putilatex (electroclash).

Entre las actividades destacan un punto de maquillaje y un salón de las pesadillas.

La preventa general está disponible en Blondietickets.cl. La preventa de lanzamiento e internet se agotó rápidamente.