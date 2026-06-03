Martin Scorsese sorprende al respaldar la IA como asesor de la tecnológica Black Forest Labs

El cineasta Martin Scorsese fue anunciado como “asesor” de la empresa tecnológica Black Forest Labs, especializada en el programa de generación de imágenes FLUX. En un video difundido por la compañía, el director de 83 años explicó que durante siete décadas ha creado sus propios storyboards y que “siempre ha existido este problema de cómo comunicar lo que ves en tu cabeza a tu reparto y equipo”.

Scorsese, conocido por posturas tradicionalistas y sus críticas a las películas de superhéroes, afirmó que está interesado en “la intersección de la tecnología y la narración de historias” y en cómo la IA puede “empujar los límites de la creatividad”.

Un tradicionalista que ya adoptó el 3D y el rejuvenecimiento digital

“El cine es un medio joven, solo tiene 125 años, así que tenemos que estar abiertos a cómo puede evolucionar”, declaró Scorsese según reportó NME, recordando que utilizó el 3D en “Hugo” y la tecnología de rejuvenecimiento en “El irlandés”.

Sobre FLUX, señaló: “Recientemente probé esto en una escena y la capacidad de visualizar y compartir inmediatamente el storyboard fue liberadora creativamente”. Añadió que “el tiempo cuesta dinero, y esto nos permitió movernos más rápido sin sacrificar calidad u oficio”.