Diputados de oposición instan a senadores a reabrir discusión sobre levantamiento del secreto bancario

Diputadas y diputados del Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC) e independientes y del PPD llamaron a senadores a reabrir la discusión del levantamiento del secreto bancario.

Esto, en el marco del proyecto que establece el Subsistema de Inteligencia Económica y Secreto Bancario, que fue presentado en 2023 y actualmente se encuentra en tercer trámite constitucional en el Senado y se discute esta jornada.

La diputada y jefa de bancada del FA, Gael Yeomans, instó a los parlamentarios a retomar la discusión “de manera urgente”.

“Hemos visto que, finalmente, lo que decía Fontaine (actual presidente del directorio de Codelco) no era real, porque las transferencias bancarias son parte de las acciones que realiza el narcotráfico y el crimen organizado, y que están perjudicando la protección de la seguridad de nuestra nación”.

Mientras que el diputado y jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, apeló al caso ocurrido en el Banco Santander, en que “una persona que tenía en trámite su nacionalidad chilena, un ejecutivo de cuentas, se lavaron activos por más de $80 mil millones, ¿será el único caso? Hay muchos, por cierto, que hay muchos”.

En esa línea, planteó que el proyecto sobre inteligencia financiera “no establece un recuento anonimizado de todos los millones o cientos de miles de operaciones bancarias que se realizan día a día, sino que lo restringe de manera conservadora solo a tres casos”.

Y acotó que “los grandes volúmenes de dinero funcionan como una multinacional, y la única manera de perseguirlos, no solo en Chile, sino que, en el mundo, es siguiendo la ruta del dinero”.

Por su parte, la diputada y jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, comentó que hay varias bancadas de oposición que están pidiéndole al Senado “tomar medidas serias para combatir la inseguridad, y también combatir el crimen organizado”.

“Lamentablemente, en la Cámara de Diputadas y Diputados, muchos diputados de oficialismo no dieron este voto a favor y creemos que, si vamos a perseguir al crimen organizado y vamos a hablar de seguridad en materia real, hoy día el Senado tiene una gran oportunidad, que es levantar el secreto bancario”, agregó.

En esa línea, el diputado y jefe de la bancada PPD e Independientes, Raúl Soto, sostuvo que “los tentáculos del crimen organizado siguen avanzando en nuestro país ante la permisividad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, y no lo podemos seguir permitiendo. Ya no solamente están permeando las instituciones públicas, sino que el crimen organizado está permeando también la empresa privada e incluso las instituciones financieras”.

Así, apuntó a la importancia de perseguir la ruta del dinero levantando el secreto bancario.