La saga audiovisual “Inmersión en la Mapu” se exhibirá completa por primera vez en Santiago

Por primera vez, el público podrá recorrer de manera íntegra “Inmersión en la Mapu”, obra que combina cine inmersivo y cosmovisión mapuche.
La saga explora la relación entre los territorios, la memoria y las fuerzas vivas de la naturaleza. Los episodios abordan la defensa del bosque nativo, el río Truful Truful, los glaciares y el complejo volcánico Villarrica-Quetrupillán-Lanín.
Una experiencia sensorial y reflexiva
La función única se realizará el viernes 5 de junio a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España en Santiago.
La jornada incluirá una experiencia de video instalación, sonido Dolby Atmos y un conversatorio posterior a la exhibición. La cuarta entrega, “El espíritu del volcán”, fue nominada a Mejor Película en la categoría “Nuevas Narrativas” en el Festival Santiago Wild.
La música original está a cargo de Rosa Angelini y Fran Straube (Rubio). El próximo 19 de junio se presentará una función especial en el Aula Magna de la Universidad de La Frontera en Temuco, con un show en vivo y experiencia inmersiva abierta a la comunidad.
La entrada a la exhibición en Santiago es liberada.
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