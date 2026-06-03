Codelco designa a Jorge Gómez como nuevo presidente ejecutivo tras renuncia de Rubén Alvarado

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, designó a Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la corporación, luego de que Rubén Alvarado Vigar presentara su renuncia al cargo que ejercía desde septiembre de 2023.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria y el cambio de mando se hará efectivo el próximo 13 de julio, fecha hasta la cual Alvarado continuará en funciones.

Fontaine destacó el perfil del ejecutivo designado y señaló que “Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco”.

El presidente del directorio agregó que los focos del nuevo presidente ejecutivo serán “la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”.

Biministro de Economía y Minería destacó nombramiento de Gómez

Las reacciones luego de que Fontaine designara a Gómez como nuevo presidente ejecutivo de Codelco, no se hicieron esperar. En ese aspecto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que marca “el inicio de una etapa de orden y máxima exigencia para la minera estatal”.

“Hablamos de un profesional con una trayectoria de excelencia indiscutible en la gran minería privada que sabe perfectamente cómo levantar la producción, controlar los costos y hacer eficientes las operaciones”, añadió.

La llegada de Jorge Gómez a la presidencia ejecutiva de Codelco marca el inicio de una etapa de orden y máxima exigencia para la minera estatal. Hablamos de un profesional con una trayectoria de excelencia indiscutible en la gran minería privada que sabe perfectamente cómo… pic.twitter.com/cYvkDyHVOy — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) June 3, 2026

14 años al mando de Collahuasi y más de tres décadas en la industria

Gómez llega a Codelco tras 14 años al mando de Minera Doña Inés de Collahuasi, período en el que impulsó una profunda transformación de la compañía, posicionándola entre las operaciones más eficientes y seguras de la industria a nivel mundial.

El ejecutivo es ingeniero civil en minas de la Universidad de Atacama y acumula más de 30 años de trayectoria en el sector, que incluyen la vicepresidencia de Operaciones Centro-Sur de la propia Codelco, donde tuvo bajo su responsabilidad las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador.

Su historial también contempla la vicepresidencia de Operaciones de Antofagasta Minerals, la gerencia general de Minera Los Pelambres y diversos cargos en Compañía Minera Mantos de Oro.

En el ámbito gremial, presidió el Consejo Minero entre 2018 y 2022 y ejerció como director de Sonami en dos períodos. En 2025 fue distinguido con el premio Ejecutivo del Año, otorgado por EY Chile y El Mercurio en reconocimiento a su liderazgo en la industria minera.