Tras reordenamiento en Seguridad: Jouannet halla nuevo hogar en el segundo piso de la Moneda y debutan nuevos subsecretarios de Seguridad

Los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad iniciaron sus funciones durante la mañana de este miércoles, tras el ajuste realizado por el presidente José Antonio Kast en la cartera encabezada por Martín Arrau.

Se trata de María del Pilar Giannini, nueva subsecretaria de Seguridad Pública, y Gonzalo Guerrero, nuevo subsecretario de Prevención del Delito, quienes asumieron luego de la salida de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

Ambos llegaron al ministerio tras desempeñarse en el Ministerio del Interior durante la actual administración. Guerrero era jefe de gabinete del ministro Claudio Alvarado, mientras que Giannini se desempeñaba como asesora en materias de seguridad.

Los ejes de trabajo de los nuevos subsecretarios

Los nuevos subsecretarios ya sostuvieron reuniones con sus equipos y comenzaron a trabajar en los lineamientos definidos por el ministro Arrau.

Los ejes principales serán prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento de la gestión institucional al interior del Ministerio de Seguridad.

Giannini afirmó que llega preparada para asumir el desafío y destacó que la cartera ya cuenta con una hoja de ruta definida.

“Me he preparado mucho para este momento, estoy muy honrada de la oportunidad de poder trabajar en seguridad pública. Los desafíos son los que presentó el ministro ayer, tenemos una política con tres focos: prevención, control territorial y gobernabilidad e institucionalidad”, señaló.

Por su parte, Guerrero sostuvo que su tarea será reforzar el trabajo que ya realiza la Subsecretaría de Prevención del Delito.

“Hoy ya comienza una jornada bastante intensiva de reunión con los distintos equipos, con las distintas personas que están trabajando. Aquí estamos dispuestos a reforzar lo que haya que reforzar y también mantener lo que haya que mantener”, indicó.

Gobierno defiende los nombramientos

El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió los nombramientos y aseguró que los nuevos subsecretarios cuentan con conocimientos para aportar a la agenda de seguridad.

“Las críticas siempre, como lo he dicho en más de una oportunidad, son bienvenidas y son legítimas, pero aquí se ha optado por dos profesionales que tienen conocimientos y que pueden aportar de muy buena manera a los objetivos y a los propósitos que persigue el ministro Arrau en el Ministerio de Seguridad”, sostuvo.

Alvarado también confirmó que Andrés Jouannet seguirá vinculado al Gobierno, aunque desde un rol distinto.

“El exsubsecretario Jouannet sigue colaborando con nuestro gobierno, lo hará desde la asesoría directa al Presidente en la materia en el segundo piso”, señaló.

Jouannet seguirá como asesor en seguridad

La salida de Jouannet generó comentarios dentro del oficialismo y también en sectores de oposición, debido a que era considerado una figura con manejo técnico y capacidad de diálogo político en materia de seguridad.

Desde La Moneda recalcaron que su incorporación como asesor directo del Presidente refleja que mantiene la confianza del Ejecutivo, especialmente en un área considerada prioritaria para el Gobierno.

El ajuste ocurre en medio del intento de Arrau por instalar su sello en el Ministerio de Seguridad, luego de la salida de Trinidad Steinert y tras la presentación de los principales lineamientos de la cartera ante el Congreso.

Reacciones en el Congreso

Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que Arrau llegó “empoderado” y con un foco más preciso, aunque advirtió que aún falta profundizar en los plazos y la medición de resultados.

“Eso significa pasar de la retórica a la acción”, afirmó.

En tanto, el diputado DC Patricio Pinilla criticó que el Gobierno haya perdido tiempo en los primeros meses de instalación del Ministerio de Seguridad, aunque reconoció que Arrau ha mostrado una forma distinta de conducir la cartera.

Desde el oficialismo, parlamentarios como Juan Antonio Coloma (UDI) y Hans Marowski (Partido Nacional Libertario) valoraron los perfiles de los nuevos subsecretarios y destacaron la priorización de proyectos de ley en materia de seguridad.