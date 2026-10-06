Nuevo sistema frontal en la zona central del país: A qué hora comienza las lluvias más intensas y qué regiones afectará

Un nuevo sistema frontal llegará esta semana para la zona centro-norte y centro-sur del país, que se extenderá hasta este miércoles 7 de octubre.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alerta para la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins por precipitaciones moderadas a fuertes.
Asimismo, mantienen una serie de avisos por vientos y posibles tormentas eléctricas desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío.
Los principales sectores en donde caerán las precipitaciones corresponden a sectores precordilleranos y cordilleranos, así como el litoral y el valle:
- Región de Coquimbo: 30-40 mm para el litoral y 25-25 mm en la costa.
- Región de Valparaíso: Montos entre 40-50 mm en la costa y el litoral, mientras que en la zona cordillerana 30-35 mm.
- Región Metropolitana: En la cordillera, precordillera y valle, los montos oscilan entre los 35-50 mm.
- Región de O’Higgins: Para el litoral y la cordillera de la Costa entre 30-55 mm, mientras que en el valle y precordillera, entre 40-50 mm.
¿A qué hora será la lluvia más fuerte en Santiago?
Según Meteored, este martes 6 de octubre será el peak del sistema frontal, por lo que las lluvias se intensificarán en Santiago alrededor de las 17:00 horas y se espera que los pulsos de lluvia aumenten durante la noche.
⏰ ¿A qué hora llueve más en #Santiago? La lluvia se intensifica aproximadamente desde las 17:00 y lo más fuerte llega en la noche.
🌧️ #Meteored prevé 25 mm hoy y más de 50 mm entre martes y jueves.
⚠️ Rige la alerta AA174 de la #DMC, con 30 a 50 mm en la RM. https://t.co/xkYelEwfGh
— Meteored Chile (@meteoredcl) October 6, 2026
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