Nuevo sistema frontal en la zona central del país: A qué hora comienza las lluvias más intensas y qué regiones afectará

Un nuevo sistema frontal llegará esta semana para la zona centro-norte y centro-sur del país, que se extenderá hasta este miércoles 7 de octubre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alerta para la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins por precipitaciones moderadas a fuertes.

Asimismo, mantienen una serie de avisos por vientos y posibles tormentas eléctricas desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío.

Los principales sectores en donde caerán las precipitaciones corresponden a sectores precordilleranos y cordilleranos, así como el litoral y el valle:

Región de Coquimbo : 30-40 mm para el litoral y 25-25 mm en la costa.

: 30-40 mm para el litoral y 25-25 mm en la costa. Región de Valparaíso : Montos entre 40-50 mm en la costa y el litoral, mientras que en la zona cordillerana 30-35 mm.

: Montos entre 40-50 mm en la costa y el litoral, mientras que en la zona cordillerana 30-35 mm. Región Metropolitana : En la cordillera, precordillera y valle, los montos oscilan entre los 35-50 mm.

: En la cordillera, precordillera y valle, los montos oscilan entre los 35-50 mm. Región de O’Higgins: Para el litoral y la cordillera de la Costa entre 30-55 mm, mientras que en el valle y precordillera, entre 40-50 mm.

¿A qué hora será la lluvia más fuerte en Santiago?

Según Meteored, este martes 6 de octubre será el peak del sistema frontal, por lo que las lluvias se intensificarán en Santiago alrededor de las 17:00 horas y se espera que los pulsos de lluvia aumenten durante la noche.