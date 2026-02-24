Nuevo nombramiento de Kast: ¿Quién es Christian Bolivar, el general (r) del Ejército que será subsecretario de Fuerzas Armadas?

El futuro mandatario también anunció a Alberto Soto Valenzuela como futuro Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte. Revisa quiénes son y su trayectoria.

Este lunes, el presidente electo, José Antonio Kast, reveló dos nuevos nombramientos de cara a su próximo gobierno.

El primer cargo es el de Subsecretario de Fuerzas Armadas, el que quedó en manos de Christian Bolívar Romero, mientras que el segundo es el de Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte, para el cual se nombró a Alberto Soto Valenzuela.

¿Quién es Christian Bolívar?

El nuevo subsecretario de Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, es general (r) del Ejército de Chile .

Detallaron que cuenta con casi 40 años de servicio y posee una “amplia trayectoria” en mandos operativos —entre ellos el Regimiento Reforzado N.º 4 «Rancagua», la 2ª Brigada Acorazada «Cazadores» y la VI División de Ejército—, desempeñándose también como Comandante de Operaciones Terrestres.

“Su perfil combina experiencia en c onducción y planificación estratégica con formación y liderazgo en el ámbito académico: fue director de la Academia de Guerra del Ejército , instituto responsable de la formación de oficiales de Estado Mayor”, detallaron desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

De acuerdo con la OPE, también ha “desarrollado labores de coordinación interinstitucional en materias de seguridad pública y ha contribuido como consultor y académico en temas de defensa, pensamiento estratégico y liderazgo”.

¿Quién es Alberto Soto?