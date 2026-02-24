Nuevo nombramiento de Kast: ¿Quién es Christian Bolivar, el general (r) del Ejército que será subsecretario de Fuerzas Armadas?
Por CNN Chile
24.02.2026 / 07:59
El futuro mandatario también anunció a Alberto Soto Valenzuela como futuro Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte. Revisa quiénes son y su trayectoria.
Este lunes, el presidente electo, José Antonio Kast, reveló dos nuevos nombramientos de cara a su próximo gobierno.
El primer cargo es el de Subsecretario de Fuerzas Armadas, el que quedó en manos de Christian Bolívar Romero, mientras que el segundo es el de Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte, para el cual se nombró a Alberto Soto Valenzuela.
¿Quién es Christian Bolívar?
- El nuevo subsecretario de Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, es general (r) del Ejército de Chile.
- Detallaron que cuenta con casi 40 años de servicio y posee una “amplia trayectoria” en mandos operativos —entre ellos el Regimiento Reforzado N.º 4 «Rancagua», la 2ª Brigada Acorazada «Cazadores» y la VI División de Ejército—, desempeñándose también como Comandante de Operaciones Terrestres.
- “Su perfil combina experiencia en conducción y planificación estratégica con formación y liderazgo en el ámbito académico: fue director de la Academia de Guerra del Ejército, instituto responsable de la formación de oficiales de Estado Mayor”, detallaron desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).
- De acuerdo con la OPE, también ha “desarrollado labores de coordinación interinstitucional en materias de seguridad pública y ha contribuido como consultor y académico en temas de defensa, pensamiento estratégico y liderazgo”.
¿Quién es Alberto Soto?
- Desde la OPE detallaron que el futuro Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela, es vicealmirante (r) de la Armada.
- Explicaron que su misión será “implementar el Escudo Fronterizo en el norte de nuestro país, aportando una vasta experiencia operativa y de planificación tras su paso como Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval y Jefe de Operaciones Navales”.
- “Su gestión se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción”, precisaron.
- Se desempeñó como comandante de Operaciones Navales, con jurisdicción nacional, y comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, con jurisdicción entre Arica y Taltal.
- Es especialista en artillería y misiles y el 2006 obtuvo su especialidad de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval. En ambas instancias se graduó con el primer lugar de su clase. Entre sus mandos a flote se encuentran el PSH-77 «Cabrales», la Fragata «Almirante Riveros» y la Fragata «Almirante Lynch».