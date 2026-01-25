País incendios forestales

Nuevo balance de incendios forestales en el Biobío y Ñuble: 12 incendios en combate y 34 controlados

Por CNN Chile

25.01.2026 / 11:42

Desde Conaf detallaron que los megaincendios han destruido hasta ahora más de 42.532,6 hectáreas.

La mañana de este sábado, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dio un balance por los incendios forestales que afectan el país, bajando a 12 los incendios en combate.

Los megaincendios han destruido hasta ahora más de 42.532,6 hectáreas, principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble, dejando un saldo hasta el momento de 21 fallecidos.

Actualmente, se registran 73 incendios, de los cuales 12 se mantienen en combate, 52 están controlados, 1 fue extinguido durante la jornada y 8 permanecen bajo observación.

En cuanto a las cifras acumuladas de la temporada, se han contabilizado 3.053 incendios forestales, con una superficie afectada total de 64.433,3 hectáreas. Además, se han reportado 13 incendios de magnitud, es decir, superiores a 200 hectáreas.

Alertas vigentes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene activas diversas alertas por riesgo de incendios y condiciones meteorológicas:

  • Alerta Roja para la Región del Biobío por incendios forestales.
  • Alerta Amarilla para el Biobío por evento de calor intenso.
  • Alerta Amarilla para La Araucanía por incendios forestales.
  • Alerta Temprana Preventiva para las regiones de O’Higgins, Maule, Provincia de Osorno (Los Lagos) y Aysén.

