Nuevo dato clave en Caso Chuñil: No hay antecedentes de la existencia del perro “Cholito”
Por Carlos Reyes Piérola
15.01.2026 / 17:57
En concreto, el Ministerio Público reveló que existen dudas fundadas respecto a la existencia del perro Cholito, animal que habría acompañado a Chuñil y que también, según versión de los hijos, habría estado desaparecido.
Un sorprendente antecedente reveló la Fiscalía Regional de Los Ríos durante la formalización del caso Julia Chuñil.
En concreto, la Fiscalía reveló que la supuesta existencia del animal habría sido incorporada con posterioridad.
“A este perrito que acompañaba a doña Julia no hemos podido acreditar su existencia; por el contrario, creemos que fue incorporado como un elemento para reforzar su relato”, indicó la fiscalía.
El Ministerio Público aseguró que el antecedente del perro “Cholito”, da cuenta de “cómo se ha tratado de construir elementos narrativos y emitivos a partir de imágenes y comunicaciones externas a esta causa, sin corresponderse con los hechos investigados”.