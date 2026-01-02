Entra en vigencia nueva norma que busca proteger la salud mental de estudiantes en campos clínicos

La Superintendencia de Educación Superior estableció obligaciones inéditas para universidades, institutos profesionales y CFT que imparten carreras del área de la salud, en respuesta al aumento de denuncias por acoso y hostigamiento.

Desde el 1 de enero de 2026 entró en vigencia una nueva normativa de la Superintendencia de Educación Superior (SES) que busca resguardar la salud mental y la sana convivencia de las y los estudiantes de carreras del área de la salud que realizan prácticas en campos clínicos.

Se trata de la Norma de Carácter General sobre Sana Convivencia y Protección de la Salud Mental en Campos Clínicos, una regulación inédita que establece obligaciones concretas para universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que mantienen convenios asistenciales docentes con establecimientos de salud públicos y privados.

Lee también: “Colegio Médico pide “investigación imparcial” y “resguardar a equipos de salud” tras cirugía a madre de ministra Aguilera“

La medida surge en un contexto marcado por el aumento de reclamos y denuncias por hostigamiento docente, acoso académico y problemas de convivencia en campos clínicos, una discusión que se instaló con fuerza tras casos de alta connotación pública, como la muerte de la estudiante de terapia ocupacional Catalina Cayazaya o la del estudiante de Medicina de la Universidad de Valparaíso Pablo Leiva.

Según informó la SES, la norma será aplicable a programas del área de la salud y carreras afines, que concentran una matrícula aproximada de 295 mil estudiantes, equivalentes al 23% del total del sistema de educación superior.

Su elaboración contó con la participación de organizaciones estudiantiles, instituciones de educación superior, asociaciones académicas y organismos públicos del sector salud, además de un proceso de información pública que recibió 79 observaciones.

¿Qué exige la nueva norma?

Entre las principales obligaciones que deberán cumplir las instituciones de educación superior, la normativa establece:

Garantizar protección física y psicológica a víctimas y denunciantes.

a víctimas y denunciantes. Asegurar investigaciones internas rápidas , con debido proceso.

, con debido proceso. Fortalecer la prevención mediante capacitación obligatoria del cuerpo docente clínico.

mediante capacitación obligatoria del cuerpo docente clínico. Disponer de canales únicos de denuncia , incluyendo mecanismos anónimos.

, incluyendo mecanismos anónimos. Suscribir convenios asistenciales con cláusulas obligatorias en esta materia.

en esta materia. Reportar semestralmente a la SES las denuncias recibidas y las medidas adoptadas.

Además, la Superintendencia aplicará una encuesta anual sobre clima y salud mental en los campos clínicos.

Si estás pasando por un momento difícil, o conoces a alguien que presente señales de alerta, llama a Salud Responde al 600 360 77 77 o al *4141 (línea de Prevención del Suicidio).