Colegio Médico pide “investigación imparcial” y “resguardar a equipos de salud” tras cirugía a madre de ministra Aguilera

El Colegio Médico abordó la polémica que envuelve por estos días a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de que se revelara que su madre fue operada de urgencia tras una factura de cadera.

Los hechos se remontan al pasado 23 de diciembre, cuando Lucía Sanhueza fue intervenida en el Hospital El Salvador, lo que generó críticas debido a la rapidez de la operación. Más tarde, se dio a conocer que la mujer habría tenido prioridad por sobre otros pacientes que tenían procedimientos programados.

Bajo ese contexto, el organismo colegiado señaló que “el sistema público de salud se sustenta en el principio de una atención equitativa para todas las personas, basada en criterios clínicos y sanitarios”.

Y que “resguardar la confianza de la ciudadanía en dicho sistema es una responsabilidad fundamental y compartida. En ese marco, y mientras no se cuente con la totalidad de los antecedentes técnicos y administrativos que expliquen de manera clara y transparente cómo se tomó la decisión de priorización desde el inicio del proceso, estimamos que no es posible emitir juicios concluyentes sobre lo ocurrido”.

También expresaron su preocupación por una eventual filtración de antecedentes contenidos en fichas clínicas, lo que es una situación “de máxima gravedad, ya que la confidencialidad de la información de salud constituye un derecho fundamental de las y los pacientes, protegido por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, y un pilar ético esencial del ejercicio de la medicina”.

En ese sentido, el Colegio Médico afirmó que es “indispensable” que se puedan aclarar los antecedentes del caso a través de una “investigación imparcial”, con la que se pueda establecer “cómo se definió la priorización de la cirugía, si los procedimientos se ajustaron a los protocolos vigentes y dónde radican las eventuales responsabilidades”.

Dicho proceso “debe resguardar también a los equipos de salud involucrados, quienes podrían haber actuado en contextos de alta presión institucional y cuyas decisiones clínicas no siempre se encuentran bajo su exclusivo control. Finalmente, como Colegio Médico reiteramos la importancia de reforzar la transparencia y los protocolos que aseguren el cumplimiento de criterios clínicos en la priorización de atenciones en el sistema público de salud, en resguardo de la equidad, la confianza ciudadana y el adecuado funcionamiento de la red asistencial”.