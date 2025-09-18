“Nuestros más cálidos deseos…”: El gobierno de Estados Unidos saluda a Chile por sus Fiestas Patrias

En una carta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la relación bilateral y reafirmó la voluntad de fortalecer la cooperación entre ambos países.

Como cada año, distintas autoridades extranjeras han hecho llegar sus saludos a Chile con motivo de las Fiestas Patrias.

En esta ocasión, el gobierno de Estados Unidos envió un mensaje, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que destacó la relación bilateral y reafirmó la voluntad de fortalecer la cooperación entre países.

¿Qué dijo Estados Unidos a Chile por sus Fiestas Patrias?

En la carta, Rubio expresó que “en nombre de los Estados Unidos de América, ofrezco nuestros más cálidos deseos al pueblo de Chile con motivo de su 215º aniversario de independencia”.

El secretario de Estado destacó que Estados Unidos “valora su asociación con el pueblo chileno, basada en el compromiso de enfrentar los desafíos regionales y fomentar la prosperidad mutua”.

En esa línea, destacó el rol del país en materia de seguridad, señalando que “los esfuerzos de Chile para aceptar a sus nacionales repatriados y su colaboración con agencias de aplicación de la ley de EE. UU. para prevenir el movimiento de delincuentes entre nuestros países son contribuciones vitales para abordar los retos regionales”.

Por otra parte, hizo hincapié en la dimensión económica de la relación bilateral: “Nuestra sólida relación comercial genera empleos en ambos países y fortalece nuestras economías. Esperamos continuar las conversaciones sobre oportunidades comerciales en sectores clave, incluidos el litio, el cobre y el creciente ámbito digital de Chile, asegurando que estos desarrollos dependan de proveedores confiables para promover la seguridad económica y la innovación”.

“Mientras Chile celebra su independencia, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos para construir un futuro más seguro y próspero para nuestra región”, cerró el mensaje.