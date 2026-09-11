“Nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 que ya pasaron”: Pavez por decisión del Gobierno de no realizar acto del 11 de septiembre

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la decisión del presidente José Antonio Kast de no realizar un acto oficial de conmemoración este 11 de septiembre y señaló el compromiso del Gobierno es “con las urgencias de Chile y con una mirada hacia el futuro“.

“Todos sabemos que el 11 de septiembre es una fecha que concita la atención de los medios de comunicación, de los actores políticos y de la ciudadanía en general. Y es una fecha que en cada hogar de nuestro país se vive con distintas sensibilidades, con distintas formas de memoria y de conmemoración“, dijo Pavez.

Bajo esa línea aseguró que “el gobierno enfrenta esta fecha con profundo respeto, pero con una convicción muy clara. Nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años que ya pasaron”.

Asimismo, aseguró que ese compromiso se ve reflejado ante el viaje a terreno por parte del presidente Kast por distintas regiones previo a las Fiestas Patrias.

“Y por eso que una forma especial es que este sea un día de mucho trabajo al interior del gobierno, con el presidente en terreno, con cada una de las carteras trabajando, evaluando estos seis meses y proyectando la próxima etapa del gobierno”, agregó.

Al respecto, concluyó reiterando el compromiso del Ejecutivo “con las urgencias de Chile y con una mirada hacia el futuro“.

Además, señaló que la misa que se realiza habitualmente desde que el presidente Kast asumió en marzo se realizará con normalidad, pero no afirmó si estará dedicada a esta fecha como había propuesto el mandatario.