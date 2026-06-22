“No veo que tenga mérito jurídico”: Marisol Peña, expresidenta del TC, aborda acusación constitucional contra Nicolás Grau

La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, se refirió a la acusación constitucional presentada por algunos sectores del oficialismo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La arremetida fue impulsada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Sin embargo, diputados de Chile Vamos ya señalaron que no apoyarán la acusación contra el jefe de Hacienda durante el Gobierno de Gabriel Boric.

En este contexto, en conversación con La Tercera, Peña aseguró que “a mí me gustaría que fuera declarada inadmisible, ciertamente, porque me parece que no tiene humo de buen derecho, pero entiendo que aquí va a haber un elemento político que va a entrar a tallar y tiene que ver con la pregunta de si le perdonamos o no le perdonamos al jefe de la billetera fiscal del anterior gobierno haber cometido errores de este calado”.

No obstante aquello, la expresidenta del tribunal advirtió que no quiere “minimizar la gravedad de lo que se hizo durante el gobierno pasado, por eso me ha costado esbozar esta posición que es estrictamente jurídica, porque mi corazón de ciudadana me hace rechazar profundamente el hecho que el actual gobierno haya heredado una situación fiscal incierta, establecida o sentada sobre bases que eran absolutamente febles”.

Finalmente, la jurista apuntó que “yo leo las 60 páginas de la acusación y no veo que tenga mérito jurídico”.