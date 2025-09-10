“No te voy a permitir que me trates de mentirosa”: El tenso enfrentamiento entre Kast y Jara en el debate presidencial

"Reconoce que tus aliados usan ejército de trolles y de bots, eso es lo que está al centro de este debate y cada vez que se te interpela por ese tema, atacas y distraes el tema", le espetó a Kast la candidata del PC.

Uno de los momentos que protagonizó el debate presidencial de los candidatos y candidatas presidenciales de Chilevisión fue el enfrentamiento entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

El líder del Partido Republicano emplazó a la abanderada del Partido Comunista, quien “en el debate del Salmón Summit (NDR: Fue en el Debate Minero) dijo que había mentido”.

“Hasta hoy día no me has pedido disculpas, lo que dije es que ustedes estaban sembrando la incertidumbre en un programa de primarias. Y todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso”, aseveró.

Jara le respondió diciendo que “las faltas de respeto han sido muy comunes previo a las candidaturas”.

“Sabes José Antonio Kast, no te voy a permitir que me trates de mentirosa y te lo digo aquí, claramente, sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejército de trolles y de bots, eso es lo que está al centro de este debate y cada vez que se te interpela por ese tema, atacas y distraes el tema ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme de nuevo la culpa de Monsalve? ¿Qué vas a hacer, echarme algún otro familiar que quieras salir a trollear? Realmente, tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo, la ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no. Eso es lo que está detrás de este debate”, afirmó.

“Estamos aquí en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión, eso no es mentira, es verdad. Cambió su biografía, sí, porque decía que era periodista investigativo y puso que era periodista investigativo de un matinal”, replicó José Antonio Kast.

Esto, refiriéndose a Sergio Jara, hermano de Jeannette Jara, quien trabaja en el matinal de CHV. Y es que el mismo canal publicó un reportaje en el que revelaban la existencia de una red de bots que atacaban a través de redes sociales a la misma Jara y también a Evelyn Matthei.

Cabe recalcar, de todos modos, que hace algunos días Chilevisión descartó la participación de Sergio Jara en el reportaje.

“Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal Contigo en la Mañana, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa”, dijo el medio.

Luego, la candidata volvió a preguntar si es que los trolls y bots efectivamente son enviados por él, a lo que Kast respondió que “el mayor insulto para los chilenos es decir que vas a regularizar inmigrantes ilegales, que vas a tratar a los delincuentes con amor”.

“Basta con eso, contesta la pregunta José Antonio”, espetó Jara.