“No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”: La irónica respuesta de Matthei a emplazamiento de Vodanovic

Por CNN Chile

20.10.2025 / 14:28

La presidenta del Partido Socialista había señalado en CNN Chile Radio -respecto a la inclusión de Patricio Aylwin en la franja televisiva de Chile Vamos- que "es una especie de truco que usa la candidatura de Evelyn Matthei, porque ellos tienen una definición política de tratar de captar al centro".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a los dichos de la senadora Pauliva Vodanovic (PS) sobre su estrategia para conseguir votos del centro político.

En conversación con CNN Chile Radio, Vodanovic había asegurado respecto a la franja presidencial que la inclusión del expresidente Aylwin “como parte de RN evidentemente es una especie de truco que usa la candidatura de Evelyn Matthei, porque ellos tienen una definición política de tratar de captar al centro, de captar al voto democratacristiano. Y no sé si la mejor forma es usarlo”.

“Le diría a Evelyn Matthei que busque los votos de la derecha, porque los votos de la derecha son los que no tiene, los votos de la derecha están con Kast”, acotó la presidenta del Partido Socialista.

Respecto a estos dichos, Matthei respondió -en tono irónico- que “no sabía que había gente que se creía dueña de los votos. Eso si que es novedoso”.

“Yo lo único que quiero decir es que los chilenos son personas sensatas, los chilenos toman sus decisiones ellos mismos. No hay ninguna persona, presidente de cualquier partido, que sea dueño de ningún voto”, añadió la exalcaldesa de Providencia.

Finalmente, aseguró que “yo voy a buscar los votos en todas las personas sensatas que quieran que Chile progrese, salga adelante y le resuelva el problema a tanta gente con problemas gravísimos y que este Gobierno no ha estado a la altura”.

