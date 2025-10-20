“Asumir sin llorar”: Paulina Vodanovic arremete contra el Frente Amplio tras su deslinde en la salida de Pardow de Energía

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reaccionó con dureza a las declaraciones de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien apuntó al Socialismo Democrático como un "también" protagonista de varias crisis.

Fuego cruzado en el oficialismo. La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, endureció el tono contra el Frente Amplio luego de que su timonel, Constanza Martínez, atribuyera al Socialismo Democrático parte de las crisis que han golpeado al Gobierno en los últimos meses, incluida la salida del exministro de Energía Diego Pardow por el conflicto de las cuentas de luz.

La réplica de Vodanovic sumó un nuevo episodio al desgaste entre ambos bloques y reabrió una línea de tensión que La Moneda intenta contener en pleno ciclo electoral y con el gabinete aún resentido por la caída del exsecretario de Estado.

En entrevista con CNN Chile Radio, la senadora rechazó tajantemente las palabras de Martínez: “Pésimo, pésimo, porque yo creo que uno no le puede echar la culpa al resto”.

Vodanovic apuntó a un intento del Frente Amplio por equilibrar responsabilidades para no cargar con el costo político de la crisis. A su juicio, el FA busca instalar que los errores están repartidos, pese a que el cuestionamiento público recayó sobre una figura cercana al Socialismo Democrático. “No corresponde explicar las cosas culpando a otros”, remarcó, marcando distancia con el discurso de la dirigenta frenteamplista.

Pese a tensionar a sus socios, la parlamentaria defendió la salida de Pardow y aseguró que el exministro actuó como correspondía ante un episodio que golpeó directamente a los usuarios y podía escalar a una acusación constitucional. En esa línea, añadió que el exsecretario de Estado optó por asumir costos y no trasladarlos al Ejecutivo: “Lo más responsable es no provocarle problemas al gobierno”, sostuvo.

Desde su mirada, la reacción de Martínez no solo elude responsabilidades políticas, sino que instala un precedente incómodo para la convivencia interna del oficialismo: “Las responsabilidades tienen que asumirse sin llorar”, sentenció.

La defensa a Pardow y el golpe de vuelta

Vodanovic destacó que Pardow dio un paso al costado en el momento correcto, a diferencia de otros episodios en los que —a su juicio— sectores del Frente Amplio han dilatado definiciones o buscado explicaciones en terceros.

“Yo reconozco en él una persona capaz, valiente, que además asumió una responsabilidad política que a lo mejor no es culpa de él, era culpa de otro, pero a mí me parece que es valiente y que el presidente hizo lo que tenía que hacer”, afirmó, aludiendo al rol del mandatario Gabriel Boric en el desenlace.

Luego apuntó directamente al estilo de conducción del FA: “Entonces, no entiendo a la presidenta de su partido que siga echándole la culpa al del lado”.

Para la timonel socialista, el problema no es solo comunicacional, sino de cultura política dentro del bloque oficialista. “Es una lección por aprender. Porque las responsabilidades tienen que asumirse sin llorar”, reiteró.

Otra disputa: la devolución de las cuentas de luz

En paralelo a las pugnas internas, Vodanovic fijó posición frente a la controversia que originó la caída de Pardow. Cuestionó los plazos que evalúa el Gobierno para la devolución de cobros indebidos y presionó por una solución inmediata.

Respaldó un proyecto de artículo único para acelerar el proceso y evitar el fraccionamiento del reintegro. “Hagamos un proyecto de artículo único… y tenemos una ley en una semana que le va a solucionar el problema a la gente”, planteó, marcando contraste con el tono más gradual del ministro de Energía, Álvaro García.

Calificó como inaceptable que las empresas devuelvan el dinero en cuotas o con plazos abiertos. “En ningún sistema jurídico del mundo se permite que alguien se enriquezca a costa de otro. Y eso es lo que está ocurriendo aquí”, advirtió, emplazando al sector privado a actuar por convicción y no por obligación.