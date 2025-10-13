Martínez se distancia de Tohá tras sus dichos sobre la izquierda y la seguridad: “Asume una caricatura establecida por la derecha”

En diálogo con CNN Chile Radio, la presidenta del Frente Amplio además aseguró que "la derecha gobernó 8 años y la tasa de homicidios tiene un crecimiento sostenido de los últimos 15 años. Y solo se ha logrado detener durante este gobierno".

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a los dichos de la excandidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, respecto a la izquierda.

Tohá había señalado que “los complejos de izquierda, que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables”.

En conversación con CNN Chile Radio, Martínez abordó sus dichos y aseguró que “yo no comparto el análisis que hace la ex ministra. La respeto un montón, trabajamos juntas durante todos estos años, porque creo que asume una caricatura que es muy establecida por la derecha cuando no miramos primero que nuestro país no estaba preparado para el nivel de crisis de seguridad que hoy día estamos viviendo. Yo creo que eso institucionalmente y políticamente no estaba trabajado”.

“Lo cierto es que la derecha gobernó 8 años y la tasa de homicidios tiene un crecimiento sostenido de los últimos 15 años. Y solo se ha logrado detener durante este gobierno”, añadió.

En esa misma línea, destacó que “cuando nosotros llegamos había una crisis institucional y de orden público que era muy grande. Había una crisis migratoria muy importante. No quiero decir que es culpa del gobierno anterior, lo que quiero decir es que la seguridad es un tema bastante más complejo hoy día en Chile que de un sector de derecha o de izquierda”.

Puedes revisar la entrevista completa en el video destacado.