Marzo de 2026 registró más de 13 mil nacimientos: Cifra representa aumento de 3,5% en comparación con el mismo mes de 2025

Un total de 13.123 nacimientos se registraron en marzo de 2026 en Chile, cifra que representa un crecimiento de 3,5% respecto al mismo mes de 2025.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales.

De ese total, el 51,1% corresponde a hombres y el 48,9% a mujeres.

Asimismo, según el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de nacimientos ocurrió en el grupo de 30-34 años con el 29,5% del total (3.865 nacidos vivos), seguido por el grupo de madres entre 25-29 años, con el 25,2% (3.310 nacidos vivos).

Un total de 13.123 nacimientos se registraron en el país en el tercer mes de 2026, marcando un alza de 3,5% respecto a marzo de 2025. En igual período, también aumentaron los matrimonios, Acuerdos de Unión Civil y defunciones: https://t.co/27pgBL79O7 pic.twitter.com/4qyCfcPAgo — INE Chile (@INE_Chile) June 15, 2026

Durante marzo de 2026, además, se dio cuenta de 6.441 matrimonios en el país, número que equivale a un alza de 20,5% en comparación con el mismo mes de 2025.

En tanto, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) llegaron a 2.494, con un incremento interanual de 58%.

Por otro lado, el informe también presentó cifras de defunciones. Durante el período analizado se reportaron 9.896 muertes, de las cuales 5.207 fueron hombres (52,6%) y 4.688 fueron mujeres (47,4%).

El INE indicó que “la variación interanual anotó un incremento de 401 fallecidos, lo que representa un alza de 4,2%”.

Además, el mayor número de decesos fue en personas de 60 años o más, concentrándose en el grupo de edad 80-99 años, con un 41,9% del total (4.147). Mientras que las muertes en menores de un año llegaron a 78 (0,8% del total).