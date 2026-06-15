Hijastro del príncipe heredero de Noruega recibe cuatro años de prisión por violación y violencia doméstica

(CNN) – Un tribunal de Oslo condenó este lunes a Marius Borg Hoiby, hijastro del príncipe heredero Haakon de Noruega, a cuatro años de prisión por violación y violencia doméstica, al término de un juicio de siete semanas que profundizó el daño a la imagen pública de la monarquía noruega. Hoiby, de 29 años, se unió a la familia real cuando su madre, Mette-Marit, contrajo matrimonio con el príncipe Haakon en 2001.

El Tribunal de Distrito de Oslo lo declaró culpable de dos cargos de violación, incluido uno cometido en el sótano de la residencia del príncipe heredero. El juez Jon Sverdrup Efjestad señaló al leer el veredicto: “El tribunal considera probado que ella no pudo resistirse a la acción”. Hoiby fue absuelto de otros dos cargos de violación. Los fiscales habían solicitado una pena de siete años y siete meses. El condenado siguió el veredicto por videollamada desde prisión y puede apelar la sentencia.

Solo una de las mujeres que lo acusaba estuvo presente en la sala al momento de conocerse el fallo. La víctima lloró al escuchar la declaración de culpabilidad y recibió un pañuelo de su abogado.

Una monarquía en crisis

El juicio expuso públicamente la adicción a las drogas de Hoiby, videos de encuentros sexuales y más de 800 mensajes electrónicos presentados como evidencia, golpeando la imagen de una familia real que ya atravesaba turbulencias. La princesa heredera Mette-Marit debió disculparse previamente por mantener contacto con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein tras su condena en 2008.

El impacto en la opinión pública fue significativo: durante el juicio, en febrero, una encuesta de Norstat registró que el apoyo a la monarquía cayó a un mínimo histórico del 60%, desde el 70% de enero, mientras el 27% prefería un sistema de gobierno diferente. En mayo, el respaldo repuntó levemente al 64%.

El veredicto llega en un momento especialmente difícil para Mette-Marit, madre de Hoiby, quien necesita un trasplante de pulmón debido a una fibrosis pulmonar.