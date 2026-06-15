NASA detecta señal que anticiparía la llegada de El Niño: Una onda cálida llegó frente a Sudamérica

La NASA detectó una señal que podría anticipar la llegada de un nuevo evento de El Niño: una gran onda de agua cálida que se desplazó por el océano Pacífico hacia las costas de Sudamérica.

El fenómeno fue observado por el satélite Sentinel-6 Michael Freilich, una misión internacional dedicada a medir la altura del nivel del mar.

De acuerdo con la agencia espacial, los datos recopilados entre marzo y mayo de 2026 muestran aguas más cálidas y elevadas moviéndose desde el Pacífico occidental hacia las costas de Colombia, Ecuador y Perú.

El fenómeno corresponde a una onda Kelvin cálida, una masa de agua más caliente que avanza de oeste a este por el Pacífico ecuatorial.

Según explicó la NASA, estas ondas suelen aparecer algunos meses antes de que se desarrolle un evento de El Niño.

La agencia detalló que una primera onda pequeña se formó cerca de Micronesia a fines de enero y se disipó a mediados de febrero. Luego, una nueva onda surgió a comienzos de marzo y avanzó hacia el este.

Para mediados de mayo, el nivel del mar en torno a Perú estaba más de 15 centímetros por sobre los promedios de largo plazo.

Una mayor elevación del océano puede indicar un aumento de la temperatura en esa zona.

🌊🌡️ NASA has spotted something brewing in the Pacific Ocean. The agency’s Sentinel-6 Michael Freilich satellite detected a massive wave of warm water, known as a Kelvin wave, moving eastward across the equatorial Pacific toward the coast of South America. 🌎 Why does it… pic.twitter.com/ETVsEmn7Ei — OrbitalToday.com (@OrbitalTodayCom) June 6, 2026

¿Por qué podría anticipar El Niño?

El Niño se desarrolla cuando varias ondas cálidas se acumulan durante meses frente a las costas de Colombia, Ecuador y Perú.

Ese calentamiento altera la circulación de energía, agua y aire en la atmósfera, con efectos que pueden sentirse en distintas partes del mundo.

La NASA advirtió que El Niño puede provocar fuertes precipitaciones en algunas regiones y escasez de lluvias en otras, afectando la vida cotidiana, la agricultura y el comercio global.

De todos modos, los especialistas remarcan que cada evento es distinto y que sus impactos más importantes dependen de la intensidad que alcance el fenómeno.

Según investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, El Niño suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y enero, por lo que aún faltan meses para conocer con claridad la magnitud de sus efectos.