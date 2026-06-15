Este lunes comenzará a sesionar comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

Este lunes la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau tendrá su primera sesión.

Durante la jornada, los diputados y diputadas llevarán a cabo un trabajo de análisis del texto y las razones por las que se desarrolla el libelo.

La acción, que fue impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, apunta a que durante la gestión de Grau en el Ministerio de Hacienda se habrían vulnerado deberes constitucionales en cuanto a la conducción de las finanzas públicas, específicamente en la elaboración y presentación de proyecciones fiscales.

El abogado del exjefe de la billetera fiscal, Patricio Zapata, cuestionó que se instale la idea que se puedan destituir a ministros de Hacienda porque cometieron errores en sus proyecciones y afirmó que la AC no muestra infracciones cometidas por Grau.

De todos modos, la situación generó ciertas tensiones al interior del oficialismo por el momento en el que se presentó la acusación, debido a que actualmente el Congreso está tramitando la megarreforma del Gobierno.

Los integrantes de la comisión son Carlos Bianchi (independiente-PPD), Marcela Hernando (Partido Radical), Alejandro Bernales (Partido Liberal), Luis Sánchez (Partido Republicano) y Joanna Pérez del movimiento Demócratas.

Así, la instancia resolverá el cronograma y las citaciones que se realizarán para escuchar testimonios y versiones relevantes para determinar si es apropiado o no continuar con el libelo.

En todo caso, hay algunos invitados que se han excusado de asistir a la comisión por problemas de agenda o por encontrarse fuera de Chile, entre ellos los exministros de Hacienda Felipe Larraín, Nicolás Eyzaguirre, Ignacio Briones, Andrés Velasco, Rodrigo Valdés y Rodrigo Cerda.

Por otro lado, el extitular de Hacienda, Mario Marcel, confirmó su asistencia.