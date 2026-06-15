Gobierno presenta indicaciones a Sala Cuna Universal: Ministro Rau afirma que se “eliminó el impuesto a la contratación” de mujeres

El Gobierno ingresará este lunes las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, una iniciativa que elimina el denominado impuesto a la contratación de mujeres y desacopla el derecho al cuidado infantil del género del trabajador.

La reforma beneficia también a los hijos de padres que trabajan y a quienes detenten el cuidado legal del niño o niña menor de dos años. “El cuidado es corresponsabilidad, no una carga femenina”, sostuvo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

#CNNChileRadio | Comienza #VocesdelPoder, de la mano Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, y Danilo Herrera, cientista político. Hoy con especial énfasis en las indicaciones ingresadas por el Gobierno al Proyecto de Sala Cuna Universal. pic.twitter.com/gxCGbK4TJW — CNN Chile (@CNNChile) June 15, 2026

Fórmula de financiamiento sin presión fiscal

El diseño evitaría “nuevos costos laborales netos”, según explicó el representante de cartera. La cotización que financia el fondo se compensa con una reducción equivalente de la cotización al seguro de cesantía. “No hay un aumento en costos para las empresas ni para los trabajadores. Es una reforma inteligente dentro de los márgenes que el país hoy puede sostener”, explicó la autoridad, que insistió en “un contexto fiscal estrecho y un déficit estructural heredado de 3,7 puntos del PIB”.

Rau subrayó que más de 10.000 mujeres buscan empleo activamente y enfrentan barreras por una “norma centenaria”. “Tener a cientos de miles de mujeres excluidas del mercado laboral por falta de cuidado infantil no solo es una injusticia, es un lujo que Chile no puede darse”, agregó.

Las indicaciones recogen propuestas del primer gobierno de Sebastián Piñera, avances del último gobierno y aportes de gremios, sindicatos y más de 30 organizaciones de la sociedad civil. “No borramos con el codo lo avanzado”, concluyó el ministro.